Перезагрузка: какие новшества ждут школы национальных меньшинств?

Кто примет решение?

Департамент по делам нацменьшинств обратился к министру просвещения Юргите Петраускене с просьбой одобрить решение Вильнюсского самоуправления о предоставлении статуса удлинённых гимназий школам Александра Пушкина, Адама Мицкевича и Симона Конарского.

Здесь уверены, что измененный статус школ позволит им более активно развиваться, создаст условия для обучения учеников со всего Вильнюса, станет более удобным для учеников, посещающих данные школы, а самое главное — будет соответствовать потребностям и ожиданиям педагогов этих школ, учеников и их родителей.

«Мы поддерживаем цели и задачи реформы образования, но считаем, что вопросы образования национальных меньшинств следует решать более гибко, поскольку у них есть своя специфика, которая влияет на международное сотрудничество Литвы и иногда вызывает ненужную напряженность внутри страны. Мы считаем, что в этом случае необходимо учитывать потребности школьных сообществ и просим найти возможность для этих трех школ обеспечить статус удлиненной гимназии», - говорит директор департамента Вида Монтвидайте.

Однако в ответ на запрос DELFI представитель отдела коммуникации Министерства образования и науки Альма Виейките отметила, что этот вопрос должен быть решен Вильнюсским самоуправлением.

«Этот вопрос будет решать Вильнюсское самоуправление, придерживаясь положений Закона об образовании. Это вне компетенции министерства», - сказала она в интервью DELFI.

Напомним, что 16 августа Горсовет Вильнюса дал свое согласие на то, чтобы три вильнюсских школы национальных меньшинств стали удлиненными гимназиями. Такой же статус предложен и Фабийонишской школе с литовским языком обучения. За данное решение проголосовало 29 членов горсовета, против не высказался никто, воздержались трое.

Впрочем, еще до голосования по данному вопросу высказался представитель правительства, который заявил, что решение, которое может принять горсовет, может противоречить существующему законодательству.

Если новшества все же будут утверждены, то статус удлиненных гимназий позволит этим школам вести процесс обучения с 1-ого по 12-ый классы, что заметно увеличит число учащихся.

В данный момент в школе им. А.Пушкина обучается 740 учащихся, в школе С.Конарского — 262, в гимназии им. А. Мицкевича — 556. Согласно проекту, школа им. А. Пушкина будет преобразована в гимназию-двенадцатилетку с гуманитарным, культурным, художественным уклоном. Польские школы Симона Конарского и Адама Мицкевича, соответственно, будут усиленно преподавать инновационное предпринимательство и экологию и технологии окружающей среды.

Литовский язык: новые программы

В новом учебном году все школы, в том числе и школы национальных меньшинств, будут учиться по новым программам по литовскому языку и литературе. И еще одна важная деталь - с этого учебного года в программу начального образования для реализации программы литовского языка будут добавлены 3 урока в неделю.

Напомним, что в этом году в Висагинасе и Шальчининкай почти каждый третий выпускник не сдал государственный экзамен по литовскому языку и литературе на аттестат зрелости, в Вильнюсском районе таких 19% - это данные Государственного экзаменационного центра. Согласно этим данным, в этом году в Литве государственный экзамен по литовскому языку и литературе сдавали 18 525 школьников, не справились с заданиями - 10,7%.

О необходимости новых программ в Министерстве образования и науки задумались еще несколько лет назад. Новые программы по литовскому языку и литературу были утверждены в 2016 году. С 1 сентября 2016 года по ним начали учиться учащиеся 5,7,9 классов, а также 1 и 3 классов, но только в тех школах, которые были к этому готовы.

С 1 сентября этого года уже все школы переходят на новые программы. Эти программы одинаковые для всех школ - как для учащихся с литовским языком обучения, так и для школ меньшинств.

В чем суть новшеств? Как рассказала DELFI специалист отдела основного и среднего образования Министерства образования и науки Она Чепуленене, новые программы обеспечат более последовательный уровень обучения грамотности и улучшат навыки чтения.

«Программа начального образования будет ориентирована на улучшение правописания и повышение навыков чтения. Программа также включает традиционные диктанты, изложение, обучение навыкам написания электронных писем, работе с различными источниками в Интернете. Классические и современные литературные произведения также включены в список обязательной и рекомендуемой литературы», - сказала представитель министерства.

Кроме того, по инициативе Министерства образования и науки разработаны методические и образовательные инструменты, которые помогут обучать детей в школах национальных меньшинств.

«Для каждой дошкольной группы, в которой образование осуществляется на языках меньшинств, были приобретены образовательные инструменты «Freppy - средство для развития языка». Все учащиеся начальных школ обеспечены учебным пособием по литовскому языку «Язык меня воспитывает» - в помощь учителям. Кроме того, выпущены такие издания, как «Второй язык в раннем возрасте», «Методические советы учителю 1-2 кл.», информационные материалы для родителей школьников первичных "Изучение второго языка в начальной школе», - говорит О.Чепуленене.

В этом году также издан букварь для школ национальных меньшинств, он ориентирован на учеников, которые только начинает изучать литовский язык. К октябрю должно появиться электронное издание Upelis, первая часть которого предназначается для 1-2 классов, вторая - для 3-4 классов. Готовится и методический материал для учителей о том, как интегрировать литовский язык в другие предметы.

Как отмечают в министерстве, организуются курсы повышения квалификации для учителей начального образования, преподавателей литовского языка, работающих в школах национальных меньшинств.

В прошлом году в школах с русским языком обучения обучалось 1490 первпоклассников, в 2015 г. — 1570, 2014 г. — 1440, в польских школах соответственно — 1060, в 2015 г. — 1020, 2014г. — 1000, в белорусской — 20 первоклассников, в 2015г. — 13, в 2014 г. — 15. Данные за этот год будут известны в конце сентября.