Пересмотрит ли Лукашенко проект Белорусской АЭС?

"Решение Польши - очень важный сигнал и, возможно, (он) заставит пересмотреть перспективы этого проекта. То же самое я говорил на встречах в Еврокомиссии (ЕК) с Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском - что это не только небезопасный проект, но он нарушает и конкуренцию, и, наконец, нарушает интересы нашей национальной безопасности в плане государства, его сохранения", - сказал С. Сквернялис журналистам в понедельник.

По его словам, Варшава направила сигнал Минску, что в Евросоюзе (ЕС) рынка сбыта для электроэнергии с БелАЭС может не оказаться.

"Это очень важный сигнал для той стороны, что рынок, во всяком случае, в ЕС, может быть реально закрыт", - уверял премьер.

По его словам, сейчас страны Балтии ищут способы, как технически сделать так, чтобы белорусское электричество не попадало на рынок, и это может быть сделано быстрее, чем Литва, Латвия и Эстония отключатся от российского энергокольца БРЭЛЛ и синхронизируются с Западной Европой.

"По всей видимости, не придется даже ждать синхронизации, мы найдем техническое решение, чтобы эта электроэнергия не попадала", - сказал премьер.

По словам С. Сквернялиса, позицию Литвы поддерживает Эстония, благоприятствуют ей Германия и Швеция, а в Латвии все еще идут дискуссии о возможном бойкоте электроэнергии.

"На дипломатическом фронте, как мне кажется, удалось достичь вполне четкой позиции в Эстонии, с латвийской стороны, возможно, сомнения есть, но они связаны с прагматической деятельностью. Я думаю, что удалось объяснить и доказать, какая это проблема, и изменилась риторика в общении с канцлером Германии, и в Швеции", - сказал С. Сквернялис.

18 марта уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что его страна не будет покупать электроэнергию с Островецкой АЭС.

Заявление представителя правительства Польши о том, что страна не будет покупать электроэнергию со строящейся сейчас в Островце БАЭС (БелАЭС), стало важным сигналом для Литвы, считает политолог. Кроме того, Анджей Пушкто говорит, что Варшаву в Брюсселе слышат лучше, чем Вильнюс, поэтому вполне вероятно, что к проблеме БелАЭС удастся привлечь серьезное внимание в Европе.

"Это очень важная новость, потому что как бы мы ни моделировали внешнюю политику Литвы и политику безопасности, мне кажется, место Польши, если говорить об энергетической безопасности - исключительное. Что касается энергетической безопасности, создания единого электроэнергетического рынка, независимого от России, создания газового рынка, то здесь место Польши просто исключительное", - сказал BNS заведующий Кафедрой политологии Университета Витаутаса Великого А. Пукшто.

По его словам, желая вырваться из объятий России, Польша сейчас проводит политику открытых дверей и диалога, а решение по поводу Беларуси, на его взгляд, принято именно в контексте потепления отношений и направлено на то, чтобы приостановить усиление влияния Москвы.

"Мне кажется, что были приняты во внимание это потепление отношений в политике и позиция по поводу Островца (БелАЭС - ред.). И это решение, как говорится, окончательное и обжалованию не подлежит. С другой стороны, те, кто формирует политику Польши, понимают, что блокировка Островца - это не столько удар по Александру Лукашенко (президент Беларуси - ред.), сколько приостановление интересов Москвы в этом регионе, а это и является главным приоритетом у правящих сейчас в Польше консерваторов", - объяснил политолог.

По его словам, если бы Польша стала так же громко поднимать вопрос о БелАЭС, это помогло бы Литве показать важность данного вопроса на уровне Евросоюза (ЕС), так как Варшаву слышат лучше, чем Вильнюс.

А. Пукшто говорит, что если бы председатель Европейского совета Дональд Туск тоже начал поднимать вопрос Бел АЭС, это тоже помогло бы остановить реализацию проекта. По словам политолога, несмотря на то, что власти Польши не находят общий язык с Д. Туском, согласовать позиции по главным вопросам им все же удается.

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со С. Сквернялисом в феврале пообещала поддержку Литве в плане достижения безопасности БелАЭС, но о возможном блокировании импорта электричества с этой станции в масштабе ЕС речи не было. Вильнюс стремится убедить и Латвию, и Эстонию в необходимости блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС. Эстония поддерживает позицию Литвы, однако Латвия придерживается более умеренней позиции.

Белорусский президент Александр Лукашенко недавно заявил, что позиция Литвы по поводу БелАЭС не помешает успешной реализации этого проекта.

Лидеры восьми парламентских партий в феврале подписали соглашение о более тесном координировании бойкота электроэнергии с БелАЭС. В соглашении содержится обещание единодушо поддержать закон, который признал бы эту АЭС небезопасной и запретил бы сбыт произведенной на ней электроэнергии на литовском рынке.