Перемены в Вильнюсе: изменятся цены на билеты

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BNS
среда, 17 мая 2017 г. 14:31
Планируют, что с 1 июля в Вильнюсе подешевеют некоторые билеты, водители, оставляющие автомобили на одной из трех стоянок, смогут в течение суток ездить по городу всего за 2 евро. Некоторые билеты подорожают.
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Новшества, предложенные Susisiekimo paslaugos, еще должен одобрить столичный горсовет.

Глава компании Модеста Гусаровене сказала, что появится билет "Паркуйся и езжай" для водителей, которые будут оставлять автомобили на специальных стоянках, они будут получать специальный билет на общественный транспорт, действующий до конца дня.

Пока будут три такие стоянки - на ул. Укмергес, около ТЦ Senukаi, на Жверинасе, на ул. Селю около кольца, а также у арены Siemens.

Гусаровене сказала, что первые стоянки оборудуют там, где самое удобное сообщение на общественном транспорте, цена билета - 2 евро - была установлена с учетом стоимости парковки в центре. До октября следующего года будут оценивать задуманную систему, позже планируют оборудовать еще как минимум 20 таких стоянок.

Глава компании сказала, что система "Паркуйся и езжай" действует почти во всех европейских столицах, включая Таллин, Варшаву и Ригу.

Мэр города Ремигиюс Шимашюс сказал, что больше таких стоянок может появиться весной следующего года.

"Цель - оборудовать такие стоянки около всех въездов в город: в направлении Каунаса, Укмерге, Тракай, Неменчине, Молетай, Минска. Нынешних трех явно недостаточно, их оборудовали там, где есть явная нехватка", - сказал мэр.

Также появятся билеты новых типов - 5-дневный за 12 евро и годовой за 310 евро.

По словам Гусаровене, годовой билет будет на 1/10 часть дешевле проездного, если его покупать в течение года каждых 30 дней. Сейчас в Вильнюсе есть проездные билеты, действующие в течение 1, 3, 10, 30 и 270 дней.

30-дневный билет подорожает на 4 цента до 29 евро. 90-дневный билет будет стоить 81 евро (на 6 евро дешевле, чем билет на 30 дней, если его покупать каждый месяц). Билет на полгода позволит сэкономить 17 евро - его цена 157 евро, на год - 38 евро (стоимость 310 евро).

Также предлагают округлить цены на 30 и 60-минутные билеты - вместо 64 сделать 65, а часовой – вместо 93 уже 90 центов.

BNS
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