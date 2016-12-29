Перемены, которые ждут жителей Литвы с 2017 года

С 1 января 2017 года вступят в силу изменения, которые коснутся финансов практически каждого жителя Литвы.

DELFI напоминает, что в следующем году необлагаемый налогами минимум (ННМ) увеличат с 110 до 310 евро.

В результате те, кто получает минимальную зарплату (380 евро), "на руки" будет получать примерно на 18 евро больше - 335 евро.

Зарплата получающих среднюю зарплату (783,3 евро) "на бумаге" увеличится на 9 евро и составит около 612 евро.

Те, у кого зарплата составляет 1000 евро "на бумаге", перемен не почувствуют.

Жители, у которых есть дети до 18 лет, могут воспользоваться дополнительным ННМ, который с 2017 года увеличится со 120 до 200 евро.

Увеличатся пенсии

С января 2017 года примерно на 20 евро увеличится средняя пенсия по старости.

В 2017 году в бюджете "Содры" базовая пенсия увеличена на 8 евро, до 120 евро. Также увеличены страховые доходы, по которым индексируют выплаты – на 31 евро, до 476 евро.

В октябре 2016 года средняя пенсия по старости составляла 255,42 евро.

Согласно подсчетам, благодаря дополнительно выделенным 167,4 млн. евро, средняя пенсия увеличится до 287,57 евро.

Потолок на льготный ПНГ

В конце декабря парламент одобрил ограничение льготного подоходного налога с граждан (ПНГ), поэтому на взносы страхования жизни и пенсий третьей ступени будет действовать "потолок" в 2000 евро.

Поэтому в год жители смогут вернуть не больше 300 евро, раньше сумма зависела от взносов. К примеру, в 2015 году 14 000 жителей вернули больше 300 евро налогов.

"Потолок" будет распространяться на доходы 2017 и последующих лет.

Подорожают бизнес-удостоверения

С 2017 года на 99 евро, до 684 евро в больших городах дорожают все бизнес-удостоверения, которые дают право на предоставление услуг на неограниченной территории.

Как отмечает Государственная налоговая инспекция, самое большое снижение цены на бизнес-удостоверения зафиксировано в мэрии Утенского района.

Там в 2016 г., за бизнес-удостоверение парикмахера, косметолога, на деятельность соляриев, действующее на всей территории страны, платили 2371 евро. В 2017 году оно будет стоить 684 евро, т.е. на 1687 евро меньше.

Сравнительную таблицу цен на бизнес-удостоверения можно найти на сайте ГНИ.

Публичные зарплаты

С 1 января вступает в силу новая редакция закона о социальном страховании, в которой расширен список данных.

Отныне публично будет известен средний размер зарплат работников организаций и компаний, в которых работают больше 3 работников.

Это значит, что любой желающий сможет проверить, какую зарплату платит каждая компания и предприятие в Литве, в котором больше 3 работников.

Цена на газ не изменится, электричество – подешевеет

В первое полугодие 2017 г. потребители будут платить за газ столько же, сколько платили прежде.

Между тем электричество в Литве подешевеет в среднем на 5%.

Подорожает алкоголь

С весны следующего года подорожает алкоголь. Тариф на крепкие алкогольные напитки увеличится на 6,65 евро за литр, на вино – на 1,64 евро, на пиво – на 0,42 евро.

По подсчетам Литовской гильдии пивоваров, в результате 0,5 л пива подорожает примерно на 0,11 евро, 0,5 л сидра и других ферментированных напитков – на 0,17 евро, виноградного вина – на 0,43 евро, крепких напитков – на 0,62 евро.

Без акцизов – только в портах

С начала 2017 года алкоголь без НДС и акцизов можно будет приобрести только в магазинах в международных и морских портах.

Увеличится налог на землю

В 2017 году завершится переходный период, начавшийся в 2013 г., подсчета налога на землю в зависимости от средней рыночной стоимости участка.

В 2013 году налог платили с 20% рыночной стоимости, в 2014 г. – с 40%, в 2015 г. – с 60%, в 2016 г. – с 80%, а в 2017 г. - с полной стоимости.

Значит сумма налога будет выше, чем в этом году.

Льготный НДС на дорогое лекарство

С 1 января вступает в силу льготный 5% НДС на некомпенсируемые лекарства, которые стоят больше 300 евро за упаковку.

Поднимутся цены

Центробанк прогнозирует, что в 2017 г. инфляция в Литве составит 1,9%.

Уровень безработицы должен снизится до 7,4%.

Согласно прогнозам, зарплата увеличится на 5,7%.

ЦБ также прогнозирует, что ВВП страны в следующем году увеличится на 2,4%, а экспорт на 3%.