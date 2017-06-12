Перелом на рынке труда еще больше обнажил проблему

На рынке труда в Литве произошел перелом – уровень занятости людей старшего возраста растет, поэтому стало легче найти работу. Однако слишком рано радоваться не стоит, такие перемены свидетельствуют о серьезных проблемах, которые только усилятся.

По данным Департамента статистики Литвы, уровень занятости людей в возрасте 60-64 лет с 2012 г. быстро растет, значит, найти работу стало проще и людям предпенсионного возраста.

Растет и уровень занятости людей в группе 55-59 лет. По сравнению с тем, какой ситуация была последние 5 лет, цифры подскочили.

Однако эта статистика обнажила существующую проблему – это результат того, что в Литве быстро сокращается число молодых людей.

Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас подчеркивает, что это последствие демографических тенденций, поскольку в Литве быстро увеличивается число людей старше 50 лет.

"Все больше ощущается нехватка молодых людей, поэтому растет число людей в группе от 50 лет как номинально, так и в процентном соотношении.

Молодых не хватает, поскольку эмигрируют чаще всего люди в возрасте 25-45 лет.

Их рабочие места освобождаются, приходится трудоустраивать людей старшего возраста. Мы видим, что участие в рынке труда людей старшего возраста и статистически и в жизни – яркое.

Это и магазины, и общение с клиентами, и, особенно, сектор услуг – везде можно встретить больше людей старшего возраста", – сказал он.

О такой картине DELFI рассказал социолог Богуслав Гружевский. По его словам, по новейшим данным Eurostat, в 2060 г. в Литве останется всего 2 млн. человек, из них 800 000 - пенсионеры.

Согласно статистике, больше всего из Литвы уезжает людей в возрасте 25-34 лет, немного меньше – 15-24 лет, а группа 55-64 лет в 2016 г. - это всего 3% эмигрантов, старше 65 лет – всего 1%.

Между тем статистика показывает, что в 2016 г. в стране было 18% жителей в возрасте 65 лет, 13% - 55-64 года, 14% - 44-54 года.

На вопрос, можно ли сказать, что на рынке труда произошел перелом, Повилаускас согласился: "Да, думаю, можно смело так сказать. Конечно, это не по всей Литве, в менее экономически жизнеспособных регионах работу все равно найти сложно, но в большинстве районов - да. Все замечают, что если нужна няня, или сиделка, то пожилым людям, особенно женщинам стало легче найти работу".

Он заметил, что работодатели вынуждены приспосабливаться к таким переменам, иного выхода нет.

"Работодателям придется изменить свое отношение, а кто в силу каких-то причин не захочет, должен понять, что придется. Люди старшего возраста - очень важная часть рынка, их надо беречь, уважать и щадить. Кто из работодателей приспособится раньше – тот и выиграет", – сказал он.

Факт перелома подтвердила и глава маркетинга CV-Online Рита Каравайтене.

"Перемены происходят, но плоды мы не собираем. Я думаю, более явные результаты появятся в течение 2 лет, тогда мы сможем фиксировать больший рост.

Выбор уменьшается, работодателям приходится выбирать из того, что есть. Когда работодатели не находят нужного работника по очерченным для себя характеристикам, тогда смотрят на людей более старшего возраста. Просто появилось больше шансов, скажем, пять лет назад смело выстраивали линию - должны быть не старше 35, и все. И если было 36 лет – даже не смотрели на такого кандидата", – сказала она.

Однако Каравайтене сказала, что не заметила, чтобы на рынке явно увеличилось число людей старшего возраста: "Их чаще приглашают на собеседования, просматривают их резюме, но чтобы статистически росло число приемов на работу – мы не зафиксировали".

Она обращает внимание на то, что работодатели все же по-прежнему ищут работников помоложе.

"Компании склонны трудоустраивать молодых людей. Есть определенные позиции, с которыми связаны такие ожидания, хотят, чтобы человек был старше, но чаще это руководящие позиции.

Там уже смотрят, чтобы у человека был не только трудовой, но и личный опыт, потом, скажем, электрики, кладовщики, завхозы. На эти позиции чаще принимают людей старшего возраста, более опытных", - сказала Каравайтене.

Она заметила, что работодатели могут начать искать работников за рубежом.

"Некоторые начинают искать работников за границей уже сейчас, поскольку у молодежи и энергии больше, они активнее, они иначе относятся к технологиям, нежели люди старшего возраста", – сказала специалист.

Повилаускас заметил, что эта ситуация в будущем приведет к еще большим проблемам, поэтому радоваться пока не стоит.

"В Литве все больше распространяются технологии, требующие понимания, люди старшего возраста не такие гибкие, они более инертны, поэтому можно предположить, что они, возможно, будут выполнять более простую работу. Я не хочу все абсолютизировать, люди старшего возраста тоже могут выполнять более творческую работу.

Однако если пожилой человек будет работать кассиром в магазине, кладовщиком, водителем, няней, то это будут работы с зарплатой ниже средней. Получается дифференциация доходов, так есть сейчас, так будет позже - молодежь будет зарабатывать больше, а люди старшего возраста - меньше.

Неравенство доходов только обострится", – сказал он.