Перед выходными в Паланге – необычное для этого лета оживление

Температура воздуха поднялась выше 20 градусов, поэтому отдыхающие хлынули на море.

"Это только пятый такой день этим летом", - сказал один из предпринимателей.

21 июля отдыхающие в Паланге с удовольствием плескались в воде, нежились на пляже, дети играли с песком, взрослые - в мяч.

"Публика в Паланге меняется. Сюда стали чаще приезжать семьи, а "сосочников" с каждым годом становится все меньше. Может, они эмигрировали, а может едут в Швянтои?", - сказал владелец одного кафе на ул. Й.Басанавичаус.

Синоптики прогнозируют, что в эти выходные будет тепло и солнечно.