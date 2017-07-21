Перед выходными в Паланге – необычное для этого лета оживление

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ru.DELFI.lt
пятница, 21 июля 2017 г. 14:27
Температура воздуха поднялась выше 20 градусов, поэтому отдыхающие хлынули на море.
© Mindaugas Milinis

"Это только пятый такой день этим летом", - сказал один из предпринимателей.

21 июля отдыхающие в Паланге с удовольствием плескались в воде, нежились на пляже, дети играли с песком, взрослые - в мяч.

"Публика в Паланге меняется. Сюда стали чаще приезжать семьи, а "сосочников" с каждым годом становится все меньше. Может, они эмигрировали, а может едут в Швянтои?", - сказал владелец одного кафе на ул. Й.Басанавичаус.

Синоптики прогнозируют, что в эти выходные будет тепло и солнечно.

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