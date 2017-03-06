Перед покупкой жилья – ночная прогулка по району

Молодая пара, которая ночью ходила по Новой Вильне с мобильными телефонами в руках, выясняла, не нападут ли на них. Это – не любители экстрима, а покупатели жилья, которые решили приобрести дом в этом пользующемся дурной славой районе.

"По статистике, ситуация с преступностью в Новой Вильне в прошлом году была такой же, как в Жирмунай, где мы до сих пор жили, но мы хотели погулять ночью, чтобы убедиться, что к нам не пристанут и выяснить, как там обстоят дела. Мы были обеспокоены репутацией района.

Сам дом был отличным, только из-за ауры района мы опасались. Тогда мы пустились в поход, сейчас живем здесь больше полугода, никаких проблем. Мы рады, поскольку до центра доезжает практически без заторов. Да и на цене это не сказалось, мы платили за дом столько, за сколько продавали похожий в Ожкиняй", – рассказал вильнюсец Гедрюс.

За границей люди стараются выбирать жилье в спокойных и безопасных районах, в Литве криминогенная обстановка для покупателей жилья имеет третьестепенную важность.

Доцент Юридического факультета Вильнюсского университета Гинтаутас Сакалаускас пояснил, что связь между ценами на недвижимость и уровнем преступности – обман людей.

Он прибавил, что, к примеру, в Старом городе Вильнюса фиксируется больше всего преступлений, однако цены на жилье там – одни из самых высоких. Это объясняется высокой концентрацией людей в этой части, которые приезжают в кафе, клубы и рестораны, на ярмарки и различные мероприятия.

По словам специалистов, цена на жилье зависит от различных критериев – важно качество жилья, расстояние до школ и детских садов, до работы, торговых центров, зеленых зон, сообщения с центром, места для парковки.

Глава Ассоциации развития рынка недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что, покупая жилье, люди интересуются статистикой преступности, но это делают далеко не все, а для тех, кто спрашивает об этом, это бывает 10-й критерий.