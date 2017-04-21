Перед открытием акции "ДЕЛАЕМ" президент Литвы посадила деревья

Официальные точки субботника можно найти на сайте акции (http://mesdarom.lt/darom-2017/tvarkymo-taskai.html) и на сайтах местных мэрий.

На карте указаны места, откуда будут увозить мешки с мусором и другие отходы. Участникам субботника в указанных местах выдадут красные мешки для мусора, а о средствах безопасности они должны позаботиться сами (перчатки, резиновые ботинки, крем от солнца, средства от клещей).

Всех желающих после участия в субботнике приглашают на пикник, который состоится в парке Уно (ул. Лиздейкос, Антакальнис, Вильнюс).

Напомним, что во время субботника "ДЕЛАЕМ" мусор убирают только в общественных местах, а мусор вывозят только из официальных мест, указанных на карте.

Красные мешки для мусора "ДЕЛАЕМ" уже можно приобрести в торговых центрах! Покупая их, вы поможете осуществлению инициатив организаторов субботника.