Пенсионные секреты: почему выплаты меньше взносов?

Сторонники пенсионных фондов второй ступени считают достоинством этого варианта возможность получения пенсионного аннуитета. Но почему его получает лишь очень малая часть участников и выплачивают намного меньше накопленного

Соцмин информировал, что с 2014 г., когда начала действовать система пенсионных фондов второй ступениe, заключили почти 54 500 соглашений. Из них 19 400 составлены после смерти людей, которые откладывали деньги. Оставшаяся часть (34 500) – поскольку люди вышли на пенсию.

Как известно, при накоплении средств в пенсионных фондах, уменьшается содровская пенсия по старости. Чтобы получать не только содровскую пенсию, но и пенсию из фондов, в фондах надо накопить имущество на установленную сумму. Например, для участника системы в возрасте 63 лет - это 12 897 евро. Затем это имущество продают, а за полученные деньги получают пенсионный аннуитет, если сумма ниже, тогда ее выплачивают за один раз.

Представитель Центробанка Литвы Рената Хмелевскене информировала, что на данный момент пенсионный аннуитет в Литве получают 383 жителя. Это 1,1% от всех лиц, которые заключили соглашения после выхода на пенсию.

Пенсионные аннуитеты в Литве выплачивают три компании – Bonum Publicum gyvybės draudimas, Ergo Life Insurancе и SEB gyvybės draudimas.

Только на сайте банка SEB можно найти калькулятор, который примерно покажет, на какой аннуитет можно рассчитывать, накопив ту или иную сумму в пенсионном фонде.

К примеру, если Йонас, родившийся 1 января 1953 г., накопит в фонде 15 000 евро и выберет стандартный аннуитет, то будет получать 72,73 евро в месяц, чтобы получить всю сумму, он на пенсии должен прожить 17 лет.

Если Йонас выберет аннуитет с гарантийным периодом выплаты, то если он выберет 5 лет, будет получать по 71,55 евро в месяц (получит 4293 евро), если 10 лет – 68,21 евро (8185,2 евро), если 15 лет – 63,15 евро (11 367 евро). Значит в лучшем случае он получит ¾ накопленной суммы.

Советник директора "Содры" Юлита Варанаускене пояснила, что есть несколько причин тому, что пенсионный аннуитет получает немного людей.

"Во-первых, накопленные суммы невелики, их выплачивают сразу, аннуитет покупать не приходится. Во-вторых, Размер суммы такой, что забрать уже нельзя, а получать невыгодно - получается, например, 50 евро в месяц, поэтому люди решают оставить деньги в фонде, чтобы приобрести аннуитет позже (когда в этом появится необходимость), или оставить сумму для наследников", – сказала Варанаускене.

По ее словам, накопленная и фактически выплаченная сумма также отличается по нескольким причинам: "Выплаченная сумма может быть, больше, меньше или такая же, какую накопили. Все зависит от продолжительности жизни человека, купившего аннуитет, и условий договора".

Президент Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис сказал, что система пенсионного накопления в нашей стране появилась недавно - 13 лет назад, поэтому и коснулась она небольшого числа пенсионеров.

"Аннуитет сейчас выплачивают тем, кто стал участником системы примерно 50 лет. За короткое время аннуитет можно было купить только тем, у кого зарплата была больше 2000 евро", - сказал он.

По его словам, на накопленные средств и размер аннуитета подействовал и тот факт, что законы менялись 24 раза.