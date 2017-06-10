Пенсионер о новом налоге: меня обокрало государство

Житель Дебейкяй считает, что его обокрало государство: придя в Налоговую инспекцию он узнал, что налогом обложены проценты, которые он получает из банка за то, что хранит там свои сбережения, пишет Anykšta.

Новость потрясла человека. «Если бы я знал раньше, может быть, я бы вложил деньги в недвижимость», - возмущался пенсионер.

«Моя пенсия - 200 евро, жены - 140 евро. Я всю жизнь копил, положил деньги в Кредитную унию. А теперь узнал, что процентные деньги облагаются 15% налога. Государство берет с меня 240 евро», - возмущается он.

Читатель удивлен, что никто не не сообщил ему о новом налоге: «Никто не предупреждал об этом, ничего о новом налоге я не знал. Я всю жизнь занимался сельским хозяйством, работал. Я в шоке. Как мне теперь любить Литву? Неужели неясно, почему люди бегут из Литвы ... Как не бежать. У нас привилегированные только миллиардеры и супермаркеты. Простого человека легко обидеть".

Журналист издания позвонил по общему телефону Государственной налоговой инспекции, работник которой объяснил, что в 2014 году было принято решение, что от налога освобождаются процентные деньги суммой до 10 000 литов, в 2015 году — до 3 000 евро, а уже в 2016 - 500 евро.

Так что, все, кому за вклады в банках в течение 2016 года «накапало» 500 евро или более, с полученной суммы должны заплатить государству 15% в качестве налога на прибыль.

Член Сейма, консерватор Сергей Йовайша сказал, что помнит, как был изменен Закон о налоге на прибыль для жителей. Решение было принято, когда премьером был социал-демократ Альгирдас Буткявичюс.

«Я не знаю, почему они сделали это. Банковские проценты очень невысоки, я бы понял, если бы проценты были как проценты. Возможно, там были какие-то лоббистские нюансы», - заключил С.Йовайша.

Поилитк сказал, что законодательные изменения, которые уменьшают облагаемую налогом процентную ставку банка, не поддержал.