Пенсии планируют повысить почти на треть

Это предусмотрено в проекте плана по осуществлению правительственной программы, который окончательно должны утвердить 13 марта.

Одна из работ - "Структурная реформа системы социального страхования и совершенствование назначения государственных пенсий".

Надеются, что после проведения реформы рост индексированной пенсии по старости составит 27,5%. Правда, из плана неясно, относительно какого размера планируется этот рост.

По данным "Содры", в 2016 г. средняя пенсия составляла 255 евро, а в январе 2017 г. – 273,8 евро, это на 7,3% больше.

Если будет решено сравнивать рост пенсий со средней пенсией за прошлый год, то до следующих выборов она должна быть на 70 евро больше и составит 325 евро.

В Литве пенсию по старости получают 593 000 человек. Если всем им поднять пенсию на такую сумму, то для этого потребуется дополнительно около 500 млн. евро.

Только в прошлом году впервые за много лет бюджет "Содры" был избыточным – собрали на 2,5 млн. евро больше, чем отдали.

Кроме того, что пенсии планируют повысить, до 2020 г. на них планируют накопить резерв в размере 400 млн. евро.

Кроме того, долги "Содры" правительство намерено перевести в госбюджет. Сейчас долг "Содры" составляет 3,85 млрд. евро.

Кроме того, в плане планируется оценить изменение источника финансирования пенсий II ступени - сейчас их финансирует "Содра", планируется, что этим займется госбюджет

Людей с большими зарплатами также ждут изменения - планируется отказаться от "пенсионного потолка", т.е. от максимальной пенсии.

Сейчас "максимальная пенсия" касается всех, кто зарабатывает больше 5 средних зарплат (3185 евро). Т.е., если эти люди получают больше этой суммы, пенсия у них не будет больше, чем у тех, кто получает 5 средних зарплат.