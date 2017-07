"Партизанский вопрос": эксперты уверены, что правда укрепляет позиции Литвы

В то же время в сообществе политологов утверждают, что флешмоб — это краткосрочное решение, "реакция на нападение в условиях информационной войны", в то время как Литве нужно думать о просветительских программах, популяризации истории и позиции Литвы в ЕС и НАТО.

Неизвестная Западу, но знакомая России история

Российской стороне, которая любит исторические темы в разговоре с соседями, недавняя история в появлением фильма о "лесных братьях" стала еще одним поводом для обвинений. После выступления на брифинге Марии Захаровой, которая раскритиковала содержание и общую направленность представленного НАТО взгляда на движение сопротивления в балтийских странах и публикации в фейсбуке данных из архивов, рисующих "лесных братьев" жестокими преступниками, представители литовского общества напрямую включились в разговор с внешнеполитическим ведомством России.

Более 12 000 пользователей фейсбука оставили свои комментарии под публикацией МИД РФ с хэштэгом #кремльнашуисториюнеперепишешь, а МИД РФ уже обратился в социальных сетях к инициатору флешмоба А.Тапинасу лично и пообещал действовать дальше.

Заявления МИД РФ и реакция со стороны литовского общества не остались без внимания и за рубежом. Шведский политик, бывший министр иностранных дел Карл Бильдт, уверен, что история литовских партизан мало известна европейцам.

"История "лестных братьев" - часть истории новейших времен нашей части Европы. Ее слишком долго скрывали", - написал К. Бильдт в твиттере.

