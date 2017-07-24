"Партизанский вопрос": эксперты уверены, что правда укрепляет позиции Литвы

В то же время в сообществе политологов утверждают, что флешмоб — это краткосрочное решение, "реакция на нападение в условиях информационной войны", в то время как Литве нужно думать о просветительских программах, популяризации истории и позиции Литвы в ЕС и НАТО.

Неизвестная Западу, но знакомая России история

Российской стороне, которая любит исторические темы в разговоре с соседями, недавняя история в появлением фильма о "лесных братьях" стала еще одним поводом для обвинений. После выступления на брифинге Марии Захаровой, которая раскритиковала содержание и общую направленность представленного НАТО взгляда на движение сопротивления в балтийских странах и публикации в фейсбуке данных из архивов, рисующих "лесных братьев" жестокими преступниками, представители литовского общества напрямую включились в разговор с внешнеполитическим ведомством России.

Более 12 000 пользователей фейсбука оставили свои комментарии под публикацией МИД РФ с хэштэгом #кремльнашуисториюнеперепишешь, а МИД РФ уже обратился в социальных сетях к инициатору флешмоба А.Тапинасу лично и пообещал действовать дальше.

Заявления МИД РФ и реакция со стороны литовского общества не остались без внимания и за рубежом. Шведский политик, бывший министр иностранных дел Карл Бильдт, уверен, что история литовских партизан мало известна европейцам.

"История "лестных братьев" - часть истории новейших времен нашей части Европы. Ее слишком долго скрывали", - написал К. Бильдт в твиттере.

The history of the Forest Brothers is a part of the modern history of our part of Europe. Was hidden for too long. https://t.co/K8GU4lbHCR

— Carl Bildt (@carlbildt) July 19, 2017

Происходящее указывает на очередной виток информационной войны, в которой тема истории в данном случае вышла на первый план. Однако флешмоб, по мнению специалистов, принес положительные результаты.

"Одно из краеугольных правил информационных схваток (называемых иначе пиаром): "меньшему" идет на пользу, когда "больший" отзывается на его провокации и начинает отвечать. Таким образом они обретают одинаковый вес. (...) И это не Андрюс (Тапинас - DELFI) потяжелел, это огромная российская контора особенно ослабла". Так на эту тему высказался в социальной сети google+ известный в Литве специалист по связям с общественностью, а ныне главный редактор издания Verslo klase Аурелиюс Каткявичюс.

Летнее время - лучшее время

Флешмоб стал ответом на реакцию МИД России на опубликованный в твиттере Северо-атлантического альянса видеофильм о партизанах стран Балтии. Таким образом изначально посыл был дан со стороны НАТО, а не Литвы. Подходящее ли сейчас время для обсуждения подобного рода тем? Специалист по связям с общественностью Лютаурас Улявичюс считает, что лето - "подходящее время для того, чтобы вернуться к "подзабытым" темам, пытаться поднимать нужные вопросы".

"Альтернативой было браться за эту тему в рабочую пору, однако это не привлекло бы столько внимания, не возникло бы дискуссии. Это вопрос формирования позиции и повестки дня, которые соответствуют общей позиции альянса и готовности не оставить государства Балтии, и вопрос всевозможных мер, которые бы обеспечили безопасность стран Балтии не только оружием, но мыслями и идеями", - уверен Л.Улявичюс.

На вопрос, удалось ли данным флешмобом достигнуть поставленной цели, и какая из двух сторон — МИД РФ или литовские граждане во главе с инициатором акции А.Тапинасом — выглядела выгоднее, Л.Улявичюс ответил, что достижения есть, а сводить все к наличию "двух сторон" было бы слишком просто.

"Было бы сильным упрощением все сводить к наличию "двух сторон" - сторонники инициативы Андрюса Тапинаса и сотрудники МИД РФ. На самом деле нужно оценить гораздо большее количество групп людей, которые остались "тихими наблюдателями". Именно за их сердца и умы и идет борьба. МИД РФ со своими высказываниями доминирует в контролируемом им информационном пространстве, поэтому одно то, что получилось сменить его повестку и вернуть в эфир этот важный для нас вопрос, уже достижение", - считает он.

По его словам, в МИД России "могли бы радоваться, если бы им удалось блокировать дальнейшие аргументы Андрюса Тапинаса, если бы поднимаемые вопросы были изолированы и инструментам пропаганды Кремля удалось доминировать с односторонней информацией".

"Однако сейчас мы видим, что нейтральная часть русскоязычных СМИ заметила эти вопросы, и на них начинают реагировать лидеры мнения — процесс идет. Не стоит надеяться на то, что с распространяемой МИД РФ и Кремлем ложью легко справиться, отнюдь. Однако борьба с этим пропагандистским содержанием и должна начаться с постановки вопроса, распространения объективной информации. Это классический этап деконструкции пропаганды: идентифицировав источник, нужно вывести его на свет, представить опровергающие позицию Кремля факты, данные. С появлением возможности получения альтернативной информации, начинаются необратимые процессы, когда общество (в данном случае мы ведем речь о жителях РФ) начинает анализировать и углубляться, оппоненты превращаются в нейтральных наблюдателей, а нейтральные наблюдатели исподволь приобретают аргументы в нашу поддержку", - рассуждает Л.Улявичюс.

Специалист в области коммуникации уверен, что это "не одномоментная битва, пропаганда и ее нейтрализация, это процесс, который, по сути, не имеет конца, а является бесконечным потоком и воздействует на общественное мнение".

"Поэтому инициатива Андрюса Тапинаса — хорошее начало, у которого нет права (если мы действительно хотим победить в этой информационной схватке) на конец", - добавил он.

Возможно ли решение вопросов истории в социальных сетях в принципе, если это становится бесконечным процессом? Л.Улявичюс уверен, что вопрос "возможно ли" неуместен, поскольку реальность такова, что они там решаются.

"То, что мы не всегда можем делать это корректно и профессионально, — это уже вопрос навыков нашего общества. Оппоненты используют это пространство для пропаганды, поэтому мы обязаны на это реагировать не альтернативной ложью, а объективностью, фактами, данными, исследованиями. Ложь не побеждает ложь, однако спокойные, объективные факты сводят на нет даже идеально подготовленную пропагандистскую кампанию", - резюмирует он.

Что касается партизанского движения в принципе, Л.Улявичюс сказал следующее:

"Партизанское сопротивление — сложная практика, когда менее скоординированная, более слабая сила пытается сопротивляться силе, контролирующей ситуацию. После поражения литовских партизан монополия на всю фиксацию их деятельности и оценку оказалась в руках советского режима, поэтому особенно сложно оценивать отдельные эпизоды, когда сейчас уже абсолютно неясно, как складывались реальные события. В таких случаях на самом деле может выручить лишь открытая и последовательная работа по разъяснению (насколько возможно) настоящих обстоятельств, их исследованию и оценке. Например, я писал об убийствах евреев в своей родной Утене. Если бы мы сегодня попытались найти ответ, кто были те палачи, то ответа бы не получили, поскольку исследования проводились лишь "советами", а в них бесконечно много пропагандистских клише. А настоящие причины, настоящие преступники не названы. В такой мутной воде без исследования всех скелетов в шкафу очень легко манипулировать и объявлять различные теории заговора. Этим прекрасно пользуются кремлевские специалисты по пропаганде, сознательно пытаясь связать борьбу за независимость с различными преступлениями против человечности. Поэтому в данном случае у Литвы, наших историков и всего общества очень много домашней работы", - считает Л.Улявичюс.

Денисенко: правда делает позиции Литвы сильнее

Ролик о партизанах стран Балтии появился не в лучший период отношений России со странами Балтии и НАТО в целом, но политолог Виктор Денисенко не считает, что момент для публикации данного ролика был выбран специально.

"Мы помним, что в феврале был взломан аккаунт агентства BNS и 16 февраля на его странице была опубликована фейковая новость, затрагивающая Литву. В том случае, я думаю, совпадение даты и проведения этой спецоперации были согласованы. В данной же ситуации, я бы рассматривал этот сюжет как часть непрекращающейся информационной войны, которая в том или ином виде ведется между Россией и, условно говоря, Западным миром, в первую очередь ЕС и США, которые в России рассматриваются как нечто единое", - считает он.

По его словам, стоит напомнить о том, что Литва и страны Балтии в принципе находятся на острие происходящей информационной войны по нескольким причинам. С одной стороны, говорит он, страны Балтии входили в СССР, а Москва в целом смотрит на территорию бывшего Союза, как на свою естественную зону влияния. С другой стороны, отмечает В.Денисенко, страны Балтии уже более десятка лет входят в ЕС и НАТО и "перешли в иную плоскость, иное геополитическое поле, с которым у России конфронтация".

"Я не сильно удивлен ситуацией и нарративом, тем более, что нарратив "лесных братьев" как бандитов, коллаборационистов, пособников фашистов практически беспрерывно идет еще с советских времен. В России в начале девяностых он угас, не эксплуатировался, не звучал в официальном политическом поле, но он никуда не исчез. Поэтому его сейчас так легко вновь вытащить на поверхность, стряхнуть пыль и представить публике", - считает В.Денисенко.

В.Денисенко обратил внимание на то, что история в ходе развернувшейся информационной войны используется не впервые, но ситуацию, связанную с ответом МИД РФ на ролик о партизанах и флешмобом, политолог назвал "одним из самых ярких и острых моментов".

"Исторический вопрос в той или иной мере все время присутствовал в контексте взаимоотношений Литвы и России и особенно никуда не исчезал. К примеру, Литва считает, что в 1940 году произошла оккупация Литвы, Россия одно время принимала такую точку зрения, но постепенно по мере возрождения в России, условно говоря, имперского нарратива, произошло возвращение советской версии, что Литва и страны Балтии добровольно вступили в состав СССР", - отметил он и добавил, что в нынешних условиях в этом вопросе трудно достигнуть консенсуса.

"Литва считает, что была оккупация и вооруженная борьба с оккупационными силами законна. Россия же пытается низвести все движение сопротивления на уровень террористов. В принципе, проблема интерпретации общей истории не нова и вполне понятно, что на фоне информационной войны России и Литвы (а шире — России и ЕС, США) обострение историй подобных нынешней, к сожалению, естественно", - заключает он.

В.Денисенко смотрит на инициативу А.Тапинаса "как на яркий ответ, который несомненно привлекает внимание", однако при этом призывает смотреть на данную тематику более систематично.

"Это привлекает внимание и это хорошо, флешмоб показывает, как там и было написано, что мы не позволим переписывать нашу историю. Но это, я бы сказал, краткосрочное решение. Оно вполне в духе новой медийной культуры, но я бы не переоценивал этот шаг. Это была реакция на нападение в условиях информационной войны. С другой стороны, проблема интерпретации и использования интерпретации истории против Литвы никуда, наверное, не исчезнет в ближайшее время. Поэтому нужно думать и о просветительских программах, популяризации истории Литвы в ЕС и НАТО. Донести нашу интерпретацию историю до российской аудитории практически невозможно, поэтому я бы ориентировался на наших западных партнеров, тем более, что информационные атаки идут против нас всех", - подчеркнул он, напомнив о ложных новостях, связанных с размещенным в Литве контингентом НАТО.

Цель информационных атак В.Денисенко видит в стремлении расколоть общество и в Литве, и в стане ее союзников: "И Россия в данном случае действует по классическому принципу "разделяй и властвуй".

На вопрос, есть ли в литовском обществе общий консенсус в отношении "лесных братьев", их роли и значении, В.Денисенко отметил, что "история — такая вещь, где очень сложно что-то оценивать однозначно".

"Я прекрасно понимаю, что в условиях войны и партизанской войны, если мы говорим о движении сопротивления, туда шли разные люди. Нигде нет стопроцентно идеального общества или группы, так что было возможно всякое. Но в целом в Литве есть понимание и консенсус, что это было движение сопротивления, движение за независимость Литвы. И о тех исторических событиях нам нужно честно и открыто говорить в самой Литве, поскольку правда укрепляет наши позиции", - считает политолог.

"Найдутся и противники такой стратегии, которые могут сказать, что любое упоминание о преступлениях того или иного человека, который относился к этому движению, будет использовано Россией против нас, как подтверждение российской версии. Но, на мой взгляд, иного пути нет, и, учитывая, что это движение за восстановление независимости Литвы, мы должны говорить о нем честно и открыто. В первую очередь это задача профессионалов, историков, но эти дискуссии не должны замыкаться исключительно в рамках академического общества. Должна быть популяризация науки, в данном случае эти нарративы должны доходить и до общества", - резюмировал В.Денисенко.