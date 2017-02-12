Партия труда на съезде избрала заместителей председателя

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BNS
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 15:25
Партия труда на проходившем в воскресенье съезде утвердила шесть заместителей председателя.
Živilė Pinskuvienė
© DELFI / Rafael Achmedov

Первым заместителем стал временно руководивший партией член Сейма Валентинас Букаускас. Также в заместители избраны профессор Жанета Симанавичене, директор администрации Ширвинтаса Ингрида Балтушите-Яетраускене, мэр Тяльшяй Пятрас Кузинас, бывший министр культуры Шарунас Бирутис и экономист Гитана Марковичене.

Также партия утвердила президиум, 16 дополнительных членов совета, что предложила избранная председателем партии Живиле Пинскувене.

Поскольку часть членов Комиссии по этике партии стали членами руководства, утвержден и новый состав этой комиссии. Также утверждена измененная "трудовиками" Комиссия по контролю.

В ходе проходившего 11 декабря съезда партии в Кедайняй, председателем была избрана мэр Ширвинтаса Ж.Пинскувене, однако тогда ей не удалось сформировать руководство. Несколько политиков отказались стать ее заместителями, не был утвержден президиум Партии труда.

Поэтому Министерство юстиции отказалось регистрировать Ж.Пинскувене в качестве председателя и указало закончить формирование руководства. До нового съезда партией руководил В.Букаускас.

Партия труда входила в правящую коалицию в ходе работы Сейма прошлого созыва, однако на проходивших в октябре выборов она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер необходимый для прохождения в парламент. В одномандатных округах места в парламенте взяли два кандидата партии Валентинас Букаускас и Пятрас Чимбарас. В Сейме они присоединились к фракции социал-демократов.

Последние опросы общественного мнения показывают, что популярность Партии труда упада до примерно 2% - столько опрошенных голосовали бы за нее в ходе выборов.

BNS
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