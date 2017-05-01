Парламенту представят поправки к Трудовому кодексу

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BNS
понедельник, 1 мая 2017 г. 10:27
2 мая депутатам литовского парламента представят поправки к Трудовому кодексу, которые должны вступить в силу с начала июля этого года. О них договорились на Трехстороннем совете.
© R.Guigos nuotr.

Бизнес хочет сесть за стол переговоров с властями в вопросе зарплат после вступления ТК в силу. Профсоюзы хотят, чтобы кодекс вступил в силу с 1 января 2018 года, а все поправки, предложенные президентом Далей Грибаускайте, обсудили бы на Трехстороннем совете и приняты одновременно.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис неоднократно публично заявлял, что ТК должен вступит в силу с 1 июля. Он также выразил надежду на то, что в парламенте не будут менять пункты, по которым было достигнуто соглашение на Трехстороннем совете, а все новые предложения без предварительного обсуждения передавались этому совету.

Правящие "крестьяне" и соцдемы на прошлой неделе договорились, что поправки к ТК будут приняты.

Новый председатель Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас в интервью ЛРТ сказал, что Трудовой кодекс, который на этой неделе будет представлен в парламенте, не будет принят с такой легкостью, как ожидают премьер-министр и лидер Литовского союза крестьян и зеленых.

"В вопросе ТК никакой договоренности нет. Вы прекрасно знаете, что на Трехстороннем совете договорились, если так можно сказать, о 39 установках, еще 17 выпали. Представят, я думаю, как планировали, поскольку фракции договорились, но перед принятием еще будет продолжительная дискуссия. В самой фракции ЛСКЗ нет единого мнения", - сказал Палуцкас.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас сказал BNS, что парламент принял верное решение - не обсуждать пункты ТК, о которых договорились на Трехстороннем совете. Но, по его словам, совет одобрил лишь небольшую часть предложений президента Дали Грибаускайте, поскольку оставшееся не одобрили работодатели.

Некоторые "крестьяне" сказали, что если с работодателями и инвесторами не удастся договориться о повышении зарплат и других добровольных социальных обязательств, то новый ТК в парламенте не получит поддержки.

Председатель парламентского Комитета экономики Виргиниюс Синкявичюс сказал, что если не удастся достичь трехстороннего соглашения, он лично будет голосовать против нового ТК. Заместитель председателя Комитета социальных вопросов и труда Томас Томилинас также надеется на доброхотное сотрудничество с работодателями.

Он обсудил вопрос повышения зарплат с работодателями на минувшей неделе и сказал BNS, что бизнес обещал начать консультации о подписании соглашения.

Глава Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус сказал BNS, что парламент сначала должен дать вступить кодексу в силу. "ТК вступает в силу, и мы можем сесть за стол переговоров о зарплатах", – сказал он.

Гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас занял похожую позицию: "Логистика очень проста – ТК. Потом решаем вопрос зарплат. Это вопрос не одного дня, а, быть может, всего срока полномочий".

Он подчеркнул, что обеим сторонам – власти и работодателям – надо скорее идентифицировать причины, по которым зарплаты не растут на столько, на сколько хотелось бы, и устранять причины.

BNS
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