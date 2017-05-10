Парламентский комитет одобрил ограничения на продажу алкоголя не останется бесплатных мероприятий

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ru.DELFI.lt
среда, 10 мая 2017 г. 14:25
10 мая парламентский Комитет здравоохранения обсуждал поправки к закону о контроле над алкоголем. Согласно прогнозам, после их принятия в Литве не останется бесплатных мероприятий.
© DELFI / Domantas Pipas

Комитет, который возглавляет "крестьянка" Агне Ширинскене, обсудил ряд поправок, предложенных не только депутатами, но и правительством Литвы.

Позицию правительства представил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Он перечислил основные поправки, утвержденные правительством: сокращение времени продажи алкоголя, запрет на рекламу, повышение возрастного ценза - алкоголь предлагают продавать лицам, достигшим 20-летия (сейчас с 18 лет). Верига заметил, что вопрос специализированных магазинов правительство предлагает обсудить отдельно.

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Комитет одобрил сокращение времени продажи алкоголя - с 10 до 20 ч., а в воскресенье до 15 ч. Одобрено также решение ограничивать доступ к сайтам, на которых есть реклама алкогольных напитков.

Особенно жаркая дискуссия завязалась при обсуждении вопроса продажи алкоголя на платных и бесплатных массовых мероприятиях.

Депутат Ремигиюс Жемайтайтис предложил во время празднования Дней Вильнюса или других бесплатных мероприятий устанавливать несколько шлагбаумов и для вида взимать символическую плату за вход.

а вопрос, как он представляет себе День моря без пива и других напитков, министр ответил, что уже сейчас мэрии имеют право ограничивать продажу алкоголя во время массовых мероприятий и ничего плохого не бывает.

"Не верю, что клайпедчане глупее или настроены против", - сказал Верига.

Однако комитет все же одобрил новые предложения, согласно которым торговля алкоголем будет запрещена не во время всех мероприятий, а только во время бесплатных.

Организатор фестиваля Galapagai Альгирдас Барнишкис-Блека заметил журналистам, что после принятия такого решения может не остаться бесплатных массовых мероприятий - пусть символически, но придется платить.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене прогнозировала, что если некоторые поправки одобрит парламент, то ряд заведений общепита закроется.

После того как комитет рассмотрит все предложения, пройдет голосование в парламенте. Затем принятые поправки должна будет одобрить президент.

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