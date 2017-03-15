Парламентские стражи этики выступают за импичмент Пукасу

 (4)
BNS
среда, 15 марта 2017 г. 16:24
Комиссия по этике и процедурным вопросам Сейма Литвы постановила обратиться к Сейму по поводу начала импичмента парламентарию Кястутису Пукасу из-за подозрений в том, что он мог нарушить присягу и Конституцию.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Andrius Ufartas

Председатель комиссии Рита Тамашюнене сообщила, что такое обращение будет представлено Сейму в четверг.

Комиссия по этике и процедурным вопросам полагает, что для начала импичмента К. Пукасу материала достаточно.

"Прежде всего, член Сейма нарушил не по одному пункту Морально-этический кодекс члена Сейма. Он предположительно грубо нарушил Конституцию, также я считаю, что не по одному пункту он нарушил присягу, и есть подозрения, что он совершил преступление в связи с сексуальным домогательством, которое зафиксировано со всей очевидностью", - сказал в среду на заседании Комиссии по этике и процедурным вопросам ее вице-председатель, аграрий Юстас Джюгялис.

Группа девушек обвинила К. Пукаса в сексуальных домогательствах. Парламентарий обвинения отрицает, хотя принес публичные извинения женщинам. Info TV сообщило, что на телевидение обратилась жительница Вильнюса, которая утверждает, что во время интервью о работе помощником парламентария она получила предложение К. Пукаса посетить его комнату в гостинице Сейма, осмотреть спальню, также прозвучали заявления о том, "как было бы замечательно поваляться в постели в спальне". Виленчанка рассказала, что на первом интервью о работе она услышала комментарии о своей груди и другие неподобающие намеки.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Три девушки обратились в Генпрокуратуру Литвы из-за сексуальных домогательств депутата (7)

Три девушки обратились в Генпрокуратуру Литвы из-за сексуальных домогательств депутата
Три девушки обратились в Генеральную прокуратуру Литвы, указав, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны парламентария Кястутиса Пукаса.

Пукас: я не совершил никаких нарушений (2)

Kęstutis Pūkas
Член литовского сейма Кястутис Пукас не намерен отказываться от депутатского мандата, хотя накануне вероятного импичмента спикер парламента Викторас Пранцкетис дважды призвал К. Пукаса подать в отставку.

Кишкис: представленная информация о пропавшей девушке сразу вызвала подозрение (27)

Žeimiai
После убийства 26-летней Евы Страздаускайте редакцию портала DELFI посетил глава Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) Роландас Кишкис.

Парламентские стражи этики выступают за импичмент Пукасу (4)

Kęstutis Pūkas
Комиссия по этике и процедурным вопросам Сейма Литвы постановила обратиться к Сейму по поводу начала импичмента парламентарию Кястутису Пукасу из-за подозрений в том, что он мог нарушить присягу и Конституцию.

Разрешения на полуавтоматическое оружие литовские стрелки получат до лета (10)

Разрешения на полуавтоматическое оружие литовские стрелки получат до лета
Литовский парламент еще летом прошлого года принял поправки, позволяющие членам Литовского союза стрелков (ЛСС) приобретать и хранить дома полуавтоматическое оружие, однако с сентября, когда закон вступил в силу, пока еще ни один стрелок не получил такое разрешение.
Facebook друзья
Rambler's Top100