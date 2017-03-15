Парламентские стражи этики выступают за импичмент Пукасу

Председатель комиссии Рита Тамашюнене сообщила, что такое обращение будет представлено Сейму в четверг.

Комиссия по этике и процедурным вопросам полагает, что для начала импичмента К. Пукасу материала достаточно.

"Прежде всего, член Сейма нарушил не по одному пункту Морально-этический кодекс члена Сейма. Он предположительно грубо нарушил Конституцию, также я считаю, что не по одному пункту он нарушил присягу, и есть подозрения, что он совершил преступление в связи с сексуальным домогательством, которое зафиксировано со всей очевидностью", - сказал в среду на заседании Комиссии по этике и процедурным вопросам ее вице-председатель, аграрий Юстас Джюгялис.

Группа девушек обвинила К. Пукаса в сексуальных домогательствах. Парламентарий обвинения отрицает, хотя принес публичные извинения женщинам. Info TV сообщило, что на телевидение обратилась жительница Вильнюса, которая утверждает, что во время интервью о работе помощником парламентария она получила предложение К. Пукаса посетить его комнату в гостинице Сейма, осмотреть спальню, также прозвучали заявления о том, "как было бы замечательно поваляться в постели в спальне". Виленчанка рассказала, что на первом интервью о работе она услышала комментарии о своей груди и другие неподобающие намеки.