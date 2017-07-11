Парламент выполнил новогоднее обещание Карбаускиса и снизил налоги

В начале года он обещал, что положение исправят и налоги снизят. Больше чем через полгода парламент принял поправки, которыми вернули прежний порядок. Для окончательного принятия закона должно пройти еще одно голосование.

За проект закона проголосовали 70 депутатов, 1 был против, 9 воздержались.

Соцдем Альгирдас Сисас призвал коллег голосовать против поправок. По его словам, небольшие налоги, которые платят авторы, спортсмены и другие люди, приводят к тому, что в будущем эти люди получают меньшие пенсии.

"Скажите, почему спортсмен получает большие доходы, а мы должны содержать его маму, платить ей пенсию из наших денег, даже из денег тех, кто получает минимальные доходы", – сказал он.

Наглис Путейкис был иного мнения. По его словам, увеличенные с нового года налоги привели к снижению доходов авторов и спортсменов.

Консерватор Миколас Маяускас также сказал, что взносы надо вернуть, поскольку их повышение было ошибкой.

Напомним, что 1 января 2017 г. вступил в силу закон, согласно которому взносы в "Содру" надо было платить со всей суммы (если в 2016 г. - с 50%, то сейчас – со 100%).

К примеру, если автор (например, писатель) получил доходы в размере 1000 евро, то 38,7% или 387 евро он заплатит в виде налогов. В прошлом году он платил бы налог только с 500 евро - это 193,5 евро.



Новый порядок отрицательно оценили многие организации: Литовская ассоциация издателей, Национальная ассоциация творческой и культурной индустрии, Литовский союз литературных переводчиков, Литовский союз писателей, А лига Литовских футбольных команд и др.

По данным "Содры", в 2017 г. авторам, исполнителям и спортсменам выплатили 1 696 400 евро.