Парламент принял поправки, запрещающие дискриминацию по возрасту

Парламент Литвы принял поправки к Уголовному кодексу, запрещающие дискриминацию по возрасту и по признаку инвалидности.

Установлено, что за дискриминацию людей по этим признакам в политической, экономической, социальной, культурной, трудовой или какой-либо другой сфере грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, ограничения свободы ареста или лишения свободы на срок до трех лет.

Такое же наказание грозит за призыв к дискриминации по возрасту и признаку инвалидности.

Лица, которые создают группы единомышленников для дискриминации таких людей, или участвуют в деятельности таких групп, материально поддерживают их, могут понести наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до одного года.

Положение было одобрено 101 из 102 депутатов, один воздержался.