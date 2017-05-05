Парламент принял поправки, запрещающие дискриминацию по возрасту

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ELTA
пятница, 5 мая 2017 г. 08:29
Парламент Литвы принял поправки к Уголовному кодексу, запрещающие дискриминацию по возрасту и по признаку инвалидности.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Установлено, что за дискриминацию людей по этим признакам в политической, экономической, социальной, культурной, трудовой или какой-либо другой сфере грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, ограничения свободы ареста или лишения свободы на срок до трех лет.

Такое же наказание грозит за призыв к дискриминации по возрасту и признаку инвалидности.

Лица, которые создают группы единомышленников для дискриминации таких людей, или участвуют в деятельности таких групп, материально поддерживают их, могут понести наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до одного года.

Положение было одобрено 101 из 102 депутатов, один воздержался.

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