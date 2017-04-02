Парламент обсудит возможность разрешить парковку ближе ко входу беременным женщинам и одиноким родителям

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BNS
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 13:25
Парламент Литвы обсудит возможность разрешить парковку ближе ко входу (на местах для инвалидов) беременным женщинам и одиноким родителям.
Mindaugas Puidokas
© DELFI / Domantas Pipas

Такие поправки к ПДД подготовил депутат "крестьянин" Миндаугас Пуйдокас, парламент принял их в первом чтении, далее следует их обсуждение в комитетах.

"У большинства ТЦ нет мест парковки для семей, только места для инвалидов, и они не все бывают заняты, поэтому мы считаем, что в случае с социально чувствительными группами для улучшения их мобильности, им нужно помочь. Есть три группы – беременные женщины, одинокие родите с детьми до 3 лет, и люди, получившие временные травмы, снижающие мобильность", – сказал BNS Пуйдокас.

В соответствии с поправками рядом со знаком "инвалид", появится знак "ребенок в автомобиле", такой знак могут наклеить беременные женщины и одинокие родители с детьми до 3 лет. Также на таких местах смогут парковаться люди, которые получили травмы, временно ограничивающие их мобильность и трудоспособность.

"Чаще всего одни детей воспитывают мамы, задача государства - проявить сознательность и улучшить им условия, чтобы им было удобнее подъехать, припарковаться, сделать покупки, поскольку для них очень важно время, нужно сочетать работу с уходом за ребенком", – сказал депутат.

На пленарном заседании проект будут обсуждать 23 мая.

BNS
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