Парламент меняет планы в связи с акцизом на алкоголь

Обсуждение поправок завершилось неожиданным образом. От имени Литовского союза крестьян и зеленых Повилас Урбшис попросил перерыв до следующего заседания.

Надеются, что за это время успеют внести в проект дополнительные установки в связи с повышением акцизов на крепкий алкоголь.

Новые поправки представляют так: "Предлагают повысить акциз на крепкий алкоголь на 20%. Прогнозируют, что дополнительное налогообложение крепкого алкоголя принесет в бюджет дополнительные доходы, которые можно будет использовать для укрепления здоровья общества. Также в проекте уточняется дата вступления поправок в силу".

BeКроме ЛСКЗ, как участники подготовки проекта подписались консерваторы Габриэлюс Ландсбергис, Тадас Лангайтис.

Стасис Якелюнас на заседании сказал, что Комитет по бюджету и финансам обсудит поправки в среду, тогда в четверг их можно будет представить парламенту. По данным комитета, пока повышение акциза будет в 2017 году.

Якелюнас в минувшую пятницу сказал DELFI, что вопрос повышения акциза в 2018 г. и позже будет решаться в следующем году.

Кстати, группа депутатов зарегистрировала поправки, согласно которым больше повысят акциз на крепкий алкоголь.

За принятие поправок еще раз должен проголосовать парламент, а потом поправки должна подписать президент Даля Грибаускайте.