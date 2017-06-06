Парламент Литвы внедрит новую систему для отказа от бумажных документов

Парламент Литвы намерен внедрить современную информационную систему для управления документами, которая позволит перевести бумажные документы в электронный формат. На ее приобретение в течение трех лет выделят 260 000 евро, пишет издание Lietuvos žinios.

Сейчас в год парламент использует 17 000-19 000 бумаги. "После внедрения новой системы, все систематизируют", - сказал "крестьянин" Арвидас Некрошюс. По его сведениям, много бумажных документов распечатывают парламентские комитеты - это разные проекты к законам, поправки, выводы, отчеты.

В парламенте прошлого созыва многое делали для того, чтобы отучить депутатов от бумажных документов. Первый шаг был - отказ от печатных вариантов проектов, которые обсуждаются на заседаниях.