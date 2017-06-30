Парламент хочет обязать работодателей проверять работников на трезвость

В парламенте Литвы зарегистрирована поправка к закону о контроле над алкоголем, согласно которой работодателей хотят обязать проверять работников на трезвость. Это будет касаться работников, выполняющих опасную работу и управляющих транспортными средствами, пишет Naujienos.lt.

Так надеются сократить число несчастных случаев на производстве. Если парламент одобрит эту поправку, то она вступит в силу с 2018 года. В 2014 году 27 нетрезвых работников получили на работе тяжелые или несовместимые с жизнью травмы, в 2015 и 2016 гг. было по 14 таких случаев.

В 2016 году из 14 случаев 9 произошли с работниками, выполнявшими опасную работу.

Представитель Паневежского отделения Государственной инспекции по труду Римантас Трота сказал, что сейчас на трезвость проверяют только водителей.

По словам Троты, перед тем как работник начинает выполнять опасную работу, работодатель также должен убедиться в том, что он трезв, однако на уровне закона такая обязанность не зафиксирована.

По мнению специалиста, новый проект можно оценивать неоднозначно. Возможно, поголовная проверка - избыточное требование, однако в случае с людьми, выполняющими опасные работы это поможет сохранить им здоровье или даже жизнь.

По его словам, у большинства работников нет проблем с алкоголем, поэтому проводить подобные проверки не имеет смысла. "Но бывает, когда работник утром трезвый, а в обед – пьяный. К каждому ведь по человеку не приставишь.

Однако, подписывая договор, работник обязуется соблюдать внутренние правила", – заметил Трота.

Правительство включило в список опасных профессий также и работников служб защиты детей, социальной помощи, социальных педагогов, помощников социальных работников и т.д.

Однако по большей части опасные работы связаны с физической нагрузкой, не требуют высшего образования. Утверждают, что люди, выполняющие опасные работы как раз и попадают в группу риска (в группу людей, употребляющих больше всего алкоголя).