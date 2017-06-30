Парадокс: литовцы едут отдыхать в Латвию, а латыши – в Палангу

В последнее время все больше литовцев приезжает именно на литовское взморье: количество местных отдыхающих практически сравнялось с числом иностранцев, рассказала президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене.

По словам собеседников LRT.lt, в Палангу приезжают и латыши, причиной тому - универсальность курорта и снижение цен.

По словам Валайтене, в последние годы латыши проявляют все больший интерес к Паланге. Раньше 60% туристов в Паланге были иностранцами, а 40% – литовцами. Сейчас в Палангу приезжает одинаковое количество отдыхающих из Литвы и из-за рубежа.

Больше всего туристов приезжает в Палангу из Латвии - 60% от общего числа отдыхающих иностранцев. Кроме того, их количество растет: в 2014 г. их было 10 500, в 2015 – уже 12 400, а в 2016 - 14 800. Они останавливаются в Паланге на продолжительное время.

В Латвии есть море, и побережье обширнее, чем в Литве, но, по словам Валайтене, Валанга привлекает латышей своей универсальностью.

"Паланга – универсальный курорт, там можно отдыхать и дешево, и очень дорого. Есть немало бесплатных развлечений, концертов, но есть и дорогие мероприятия. С проживанием – так же: двухместный номер со всеми услугами может стоить 20–40 евро, но можно выбрать президентские апартаменты за 700 евро. В Паланге можно все найти по карману, а в Юрмале или эстонском Пярну все иначе, не каждый может позволить себе там отдохнуть", – сказала представитель палангского Центра туристической информации Э.Смилингене.

Но, похоже, что латыши не из тех, кто едет в Палангу за дешевым отдыхом. По словам Валайтене, их условия здесь устраивают. "Они часто бронируют номера со СПА-услугами, часто спрашивают, где можно пообедать, что увидеть, какие экскурсии посетить", – сказала собеседница.

В Палангу приезжает также все больше туристов из России и Беларуси. По словам Смилгелене, в этом году немало и эстонцев.

Между тем Клайпедой интересуются туристы из большего числа стран - это скандинавы, французы, немцы.

Смилингене сказала, что в этом году в Паланге не подорожала ни еда, ни проживание в гостиницах.

Валайтене заметила, что цены не только не выросли, но даже снизились.

"В последнее время мы сравнивали цены на рынке и заметили их падение. Погода была неважной, это и есть основная причина. Цены на рынке на самом деле ниже, чем прежде", – сказала Валайтене, заметив, что в Клайпеде цены снизились еще заметнее.

"На рынок пришло больше конкурентов, там сегмент бизнеса, а не отдыха, поэтому цены упали больше, чем в Паланге", – заметила Валайтене.

Хорошая погода отдыхающих пока не баловала, по этому, по словам Валайтене, в Паланге отдыхающих было немного. Правда, в выходные в мае и июне съезжалось немало людей, поскольку проходили различные мероприятия: Праздник курорта, Музейная ночь и т.д.

"В выходные, когда было немало мероприятий, заполненность составляла 80-100%. А в течение июня 60–70%", – сказала Валайтене.

Смилингене прибавила, что люди планируют отдых заранее, поэтому плохая погода может застать только тех, кто отдых на море планирует спонтанно.

"Каждый год жалуются на плохой сезон. Всегда говорят, что отдыхающих и денег мало, но это обычно бывает в начале сезона, а в начале осени уже говорят, что все было неплохо", – уверена собеседница.