Панка уже не работает в Lidl: получил выходное пособие за 4 месяца

Политик националистических взглядов Юлюс Панка, который участвовал в парламентских выборах с партией "Порядок и справедливость" с августа 2016 года не работает в магазине сети Lidl.

"В августе, после того как я проработал там 4 месяца, меня вызвала глава по региону и после беседы предложила выходное пособие в размере 4 месячных зарплат. Предложили уйти по соглашению сторон", – сказал он DELFI.

Панка сказал, что причина увольнения не была названа, но он считает, что это связано с политическими вопросами.

"Я предположил, что из-за политики, потому что тогда была подготовка к выборам, я участвовал по списку партии и в одномандатном округе, думаю, сети это не понравилось. Они таким способом не хотели участвовать в политической жизни", – сказал он.

Панка на парламентских выборах был кандидатом в Жирмунайском одномандатном округе, но во второй тур не прошел. В списке партии он числился 21 номером, а в парламент попали всего 8 членов "Порядка и справедливости".

"Поскольку журналисты уже распространили информацию о том, где я работаю, наверное им (Lidl - DELFI) хватило одного своего лица – Арвидаса Сабониса, они не хотели, чтобы меня связывали с сетью", – сказал политик.

Представитель Lidl Ева Пачесайте подтвердила DELFI, что Панка ушел из компании по соглашению сторон. "Мы благодарим за ваше понимание, но мы обязаны обеспечить защиту личных данных наших бывших и теперешних работников, поэтому не можем комментировать ситуацию подробно", – сказала она.

По словам Панки, он работал в Lidl с 18 апреля по 18 августа 2016 г.

Весть о том, что Панка работает в этой сети, в СМИ появилась 2 июня.

"Каждая работа ценная и достойная. Неважно, что у меня несколько высших образований, иногда в жизни бывают такие этапы, когда приходится выполнять такую простую работу, поскольку занять место учителя истории мне сложно, как мы знаем, школы зависят от мэрий, а это связано с политикой", – сказал тогда Панка, но подчеркнул, что разграничивает трудовую и общественную деятельность.

О том, где он сейчас работает, Панка говорить ничего не стал.