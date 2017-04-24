Палуцкас назвал абсурдным запрет на продажу алкоголя во время фестивалей

"Что касается фестивалей, эта культура запретов приобретает странную форму. Наркотики на фестивалях можно употреблять? Нет. Их употребляют? Да. Как запретить употребление алкоголя? Будут ходить дружинники, карательные отряды и будут заставлять дуть в алкотестер как в Найсяй? Это абсурд. Если запретят торговлю алкоголем, люди свой привезут. Тогда разгонишь людей с мероприятия. Это можно до абсурда довести. Алкоголизм - это проблема и без социальных и воспитательных мер ее нигде не решили", - сказал BNS Палуцкас.

По его словам, такие запреты вносят разлад в общество, осложняют возможности проведения массовых фестивалей и по сути не решают проблему алкоголизма в Литве.

Палуцкас сказал, что сам он алкоголь не употребляет.

В парламенте сейчас обсуждают инициативу гражданской группы в связи с запретом на продажи алкоголя во время массовых мероприятий - ярмарок, фестивалей и выставок.

Правительство после обсуждения этой инициативы предложило парламенту смягчить формулировку и предусмотреть, что решать этот вопрос могут самоуправления. Окончательное решение по этому вопросу примет парламент, который может не учитывать рекомендации правительства.

Организаторы массовых мероприятий и фестивалей на минувшей неделе сказали, что если этот запрет будет принят, то либо увеличатся цены на билеты, либо сами фестивали будут проводить в других странах.

Парламент также рассматривает сокращение времени торговли алкоголем в магазинах с 10 до 20 ч. и с 10 до 15 ч. в воскресенье. Сейчас в магазинах алкоголь можно приобрести в любой день с 8 до 22 ч. Кроме того, хотят повысить возрастной ценз до 20 лет (сейчас алкоголь можно купить с 18 лет).

Инициаторы поправок уверяют, что это поможет снизить употребление алкоголя в Литве.