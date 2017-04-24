Палуцкас назвал абсурдным запрет на продажу алкоголя во время фестивалей

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BNS
понедельник, 24 апреля 2017 г. 17:04
Новый председатель социал-демократов Гинтаутас Палуцкас сказал, что запрет на продажу алкоголя во время массовых мероприятий и фестивалей в борьбе с алкоголизмом не поможет.
"Kilkim žaibu" akimirkos
© M.Siruso nuotr.

"Что касается фестивалей, эта культура запретов приобретает странную форму. Наркотики на фестивалях можно употреблять? Нет. Их употребляют? Да. Как запретить употребление алкоголя? Будут ходить дружинники, карательные отряды и будут заставлять дуть в алкотестер как в Найсяй? Это абсурд. Если запретят торговлю алкоголем, люди свой привезут. Тогда разгонишь людей с мероприятия. Это можно до абсурда довести. Алкоголизм - это проблема и без социальных и воспитательных мер ее нигде не решили", - сказал BNS Палуцкас.

По его словам, такие запреты вносят разлад в общество, осложняют возможности проведения массовых фестивалей и по сути не решают проблему алкоголизма в Литве.

Палуцкас сказал, что сам он алкоголь не употребляет.

В парламенте сейчас обсуждают инициативу гражданской группы в связи с запретом на продажи алкоголя во время массовых мероприятий - ярмарок, фестивалей и выставок.

Правительство после обсуждения этой инициативы предложило парламенту смягчить формулировку и предусмотреть, что решать этот вопрос могут самоуправления. Окончательное решение по этому вопросу примет парламент, который может не учитывать рекомендации правительства.

Организаторы массовых мероприятий и фестивалей на минувшей неделе сказали, что если этот запрет будет принят, то либо увеличатся цены на билеты, либо сами фестивали будут проводить в других странах.

Парламент также рассматривает сокращение времени торговли алкоголем в магазинах с 10 до 20 ч. и с 10 до 15 ч. в воскресенье. Сейчас в магазинах алкоголь можно приобрести в любой день с 8 до 22 ч. Кроме того, хотят повысить возрастной ценз до 20 лет (сейчас алкоголь можно купить с 18 лет).

Инициаторы поправок уверяют, что это поможет снизить употребление алкоголя в Литве.

BNS
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