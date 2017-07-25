Палангу можно будет увидеть с самого высокого здания города

Этой осенью жители и гости Паланги смогут полюбоваться на город с высоты птичьего полета. В палангском католическом храме оборудуют площадку обозрения, с которой открывается великолепная панорама.

Башня храма - самая высокая постройка в Паланге, ее высота 59,95 м. На высоте 21,4 м было решено оборудовать площадку обозрения.

Параллельно была отремонтирована лестница, ведущая на башню, заменили жалюзи, реставрировали витражные окна. все эти работы подходят к концу.

Площадь площадки – около 18 м, на ней установят два монокля-телескопа, с помощью которых можно смотреть на Палангу с высоты птичьего полета, можно также осмотреть механизм башенных часов и колокола. Кстати, колокола будут висеть прямо над площадкой обозрения, чтобы их увидеть, достаточно только поднять голову вверх.

"Конструкции, удерживающие колокола, за сто лет уже порядком поизносились, поэтому в первую очередь реставраторы провели их в порядок, только после этого была оборудована площадка обозрения. Деревянная башенная лестница также была опасной в этом месте, ступеньки заменили", – сказал директор ЗАО Pamario restauratorius Алдас Клюкас, заметив, что площадка находится на высоте седьмого этажа жилого дома.

Башенные часы храма были сделаны на берлинском часовом заводе Rochlitz в 1931 г., это год окончания строительных работ в храме, несмотря на то, что службы в нем проходили с 1907 года.

Часовой механизм закрыли стеклом, чтобы посетители башни могли увидеть его конструкцию.

Прогнозируют, что первые посетители смогут бесплатно подняться на башню в сентябре этого года.

Башню приводят в порядок по инициативе мэрии курортного города. Проект был подготовлен ЗАО Klaipėdos projektas, работы выполняет ЗАО Pamario restauratorius. Стоимость проекта – 157 500 евро, из них – почти 102 000 евро средства ЕС, мэрия выделила 55 500 евро.