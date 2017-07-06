Палангские предприниматели нашли виновников плохого сезона

 (8)
ru.DELFI.lt
четверг, 6 июля 2017 г. 18:12
Несмотря на то, что в Паланге солнечно и красиво, жители Литвы не спешат на взморье в выходные дни, по крайней мере так кажется, когда видишь множество предпринимателей, сдающих в аренду жилье, которые стоят на въезде на курорт.
© V. Miškinio nuotr.

Первые из них стоят у Клайпедского шоссе. Одна из пожилых женщин подбежала к автомобилю и стала расспрашивать: "Какие вам условия нужны, получше или попроще, сколько вас человек?"

Из предложений получше – комната с отдельной ванной и кухней, вариант попроще - с общей ванной и кухней. За более простой вариант придется заплатить 22 евро за двоих в сутки, за первый – 35 евро.

По словам женщины, пока у нее есть свободные комнаты. В стороне стоят и другие предприниматели, сдающие жилье отдыхающим.

"У меня вариант у летней эстрады, 15 до моря, 25 евро за двухместную комнату. И мангал, и беседка, и душ, уборная, все, как надо, телевизор, все, машина во дворе, едем, посмотрите", – сказал один из мужчин.

По словам предпринимателей, люди понемногу собираются, но свободных комнат еще много. Одна из женщин предупредила, что долго стоять у дороги нельзя, можно получить штраф.

"Большой штраф ждет, в цену апартаментов", – смеется она на вопрос, не грозят ли им самим штрафы, и рассказывает, что им штраф - 80 евро, но увидев полицейских, они отходят от дороги.

В самой Паланге, на площадке у АЗС также ждет группа предпринимателей, предлагающих жилье, здесь легальная стоянка, от полиции бегать не придется.

На вопрос, как они оценивают деятельность тех, кто стоит в неположенном месте, люди признали, что бизнесу это мешает. "Там стоят те, кто пересдает жилье, они ведут в другие районы. Тут немало нюансов, это бизнес", – сказал один мужчина.

Предприниматели отметили, что свободных комнат на курорте много, а лучший способ узнать, сколько людей в Паланге - приезжать на эту площадку. Если на ней никого нет, значит – людей в Паланге много.

По словам собравшихся, самая дешевая комната в Паланге в частном секторе - 5 евро, цены в гостиницах от 60 евро.

Говоря о перспективах на выходные, собравшиеся сказали, что надеются, что люди будут, погода хорошая, да и прогноз оптимистичный, дождя не будет.

"Мы надеемся, ждем и думаем, что все пойдет к лучшему. Пока печально. Людей нет. До вчерашнего дня погода была плохая", – сказали собравшиеся.

"Только что звонили из Вильнюса, спрашивали, какая погода. Говорят, в прогнозе пишут, что у вас дождь. Какой дождь. Лучше бы синоптики не писали, если не знают. Если человек не угадывает, плохо выполняет свою работу, то должен нести ответственность", – заметила одна женщина.

Слышатся предложения последовать примеру России. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков в начале июня предложил наказывать синоптиков штрафами за неточные прогнозы.

"Простой пример, был праздник 1 июня. Я приехал к пограничникам, чтобы все согласовать, они говорят, позвоним по нашим каналам, чтобы узнать точную погоду. Так о чем говорить, если службы ищут по своим каналам прогнозы, так что у нас тогда доступно? Как тут не злиться? Это не только касается отдыха, это касается всех, это глупость", – возмущался один из мужчин.

Синоптик Инга Станкунайте сказала DELFI, что точность прогноза страдает из-за времени года. Летом, когда погода переменчивая, делать прогнозы очень сложно. Сложно прогнозировать и погоду на взморье, из-за исключительных условий и моря.

"Именно поэтому в Клайпеде у нас есть отдельный отдел. Они присылают нам свой прогноз, мы обсуждаем и выносим окончательный вердикт", – сказала она о специфике работы.

Станкунайте заметила, что точный прогноз бывает за три дня до выходных. "Чем ближе к отпуску, тем точнее прогноз. Если есть прогноз на 10 дней, то вероятность 50/50", – сказала она.

По словам Станкунайте, делать точные прогнозы не позволяет ограниченность как людей, так и технологий: "Погода зависит не только от того, что происходит на поверхности земли, но и от того, что происходит на высоте 10-20 км. Там происходит масса сложных процессов, и не всегда выходит точно их прогнозировать, особенно, когда речь идет о конкретном месте, городе или городке".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе собрались участники самого странного ралли (3)

Garbage Rally 2017
Лето - время появления на улицах странных конструкций на четырех колесах, которые называют автомобилями. А самым странным считается ралли Carbage run, организованное нидерландскими автолюбителями, участники которого на этот раз заполонили Литву.

Палангские предприниматели нашли виновников плохого сезона (8)

Палангские предприниматели нашли виновников плохого сезона
Несмотря на то, что в Паланге солнечно и красиво, жители Литвы не спешат на взморье в выходные дни, по крайней мере так кажется, когда видишь множество предпринимателей, сдающих в аренду жилье, которые стоят на въезде на курорт.

Новые планы власти напугали строителей и работников автосервисов (8)

Statybininkai privalo pašalinti paliktą broką
Уже вступил в силу новый Трудовой кодекс (ТК), а Минфин решил упразднить бизнес-удостоверения для представителей некоторых профессий, пишет LRT.lt.

В Кернаве – международный фестиваль экспериментальной археологии (11)

В Кернаве – международный фестиваль экспериментальной археологии
6 июля в Кернаве, в древней столице Литвы, начался международный фестиваль экспериментальной археологии "Дни живой археологии в Кернаве".

Правительство Литвы выделило почти 3 млн. евро на спасение горы Гедиминаса (67)

Правительство Литвы выделило почти 3 млн. евро на спасение горы Гедиминаса
Правительство Литвы в среду, 5 июля, выделило почти 3 млн. евро на срочные работы по обустройству горы Гедиминаса в Вильнюсе, подтвердил BNS советник премьера Томас Бержинскас.
Facebook друзья
Rambler's Top100