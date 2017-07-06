Палангские предприниматели нашли виновников плохого сезона

Несмотря на то, что в Паланге солнечно и красиво, жители Литвы не спешат на взморье в выходные дни, по крайней мере так кажется, когда видишь множество предпринимателей, сдающих в аренду жилье, которые стоят на въезде на курорт.

Первые из них стоят у Клайпедского шоссе. Одна из пожилых женщин подбежала к автомобилю и стала расспрашивать: "Какие вам условия нужны, получше или попроще, сколько вас человек?"

Из предложений получше – комната с отдельной ванной и кухней, вариант попроще - с общей ванной и кухней. За более простой вариант придется заплатить 22 евро за двоих в сутки, за первый – 35 евро.

По словам женщины, пока у нее есть свободные комнаты. В стороне стоят и другие предприниматели, сдающие жилье отдыхающим.

"У меня вариант у летней эстрады, 15 до моря, 25 евро за двухместную комнату. И мангал, и беседка, и душ, уборная, все, как надо, телевизор, все, машина во дворе, едем, посмотрите", – сказал один из мужчин.

По словам предпринимателей, люди понемногу собираются, но свободных комнат еще много. Одна из женщин предупредила, что долго стоять у дороги нельзя, можно получить штраф.

"Большой штраф ждет, в цену апартаментов", – смеется она на вопрос, не грозят ли им самим штрафы, и рассказывает, что им штраф - 80 евро, но увидев полицейских, они отходят от дороги.

В самой Паланге, на площадке у АЗС также ждет группа предпринимателей, предлагающих жилье, здесь легальная стоянка, от полиции бегать не придется.

На вопрос, как они оценивают деятельность тех, кто стоит в неположенном месте, люди признали, что бизнесу это мешает. "Там стоят те, кто пересдает жилье, они ведут в другие районы. Тут немало нюансов, это бизнес", – сказал один мужчина.

Предприниматели отметили, что свободных комнат на курорте много, а лучший способ узнать, сколько людей в Паланге - приезжать на эту площадку. Если на ней никого нет, значит – людей в Паланге много.

По словам собравшихся, самая дешевая комната в Паланге в частном секторе - 5 евро, цены в гостиницах от 60 евро.

Говоря о перспективах на выходные, собравшиеся сказали, что надеются, что люди будут, погода хорошая, да и прогноз оптимистичный, дождя не будет.

"Мы надеемся, ждем и думаем, что все пойдет к лучшему. Пока печально. Людей нет. До вчерашнего дня погода была плохая", – сказали собравшиеся.

"Только что звонили из Вильнюса, спрашивали, какая погода. Говорят, в прогнозе пишут, что у вас дождь. Какой дождь. Лучше бы синоптики не писали, если не знают. Если человек не угадывает, плохо выполняет свою работу, то должен нести ответственность", – заметила одна женщина.

Слышатся предложения последовать примеру России. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков в начале июня предложил наказывать синоптиков штрафами за неточные прогнозы.

"Простой пример, был праздник 1 июня. Я приехал к пограничникам, чтобы все согласовать, они говорят, позвоним по нашим каналам, чтобы узнать точную погоду. Так о чем говорить, если службы ищут по своим каналам прогнозы, так что у нас тогда доступно? Как тут не злиться? Это не только касается отдыха, это касается всех, это глупость", – возмущался один из мужчин.

Синоптик Инга Станкунайте сказала DELFI, что точность прогноза страдает из-за времени года. Летом, когда погода переменчивая, делать прогнозы очень сложно. Сложно прогнозировать и погоду на взморье, из-за исключительных условий и моря.

"Именно поэтому в Клайпеде у нас есть отдельный отдел. Они присылают нам свой прогноз, мы обсуждаем и выносим окончательный вердикт", – сказала она о специфике работы.

Станкунайте заметила, что точный прогноз бывает за три дня до выходных. "Чем ближе к отпуску, тем точнее прогноз. Если есть прогноз на 10 дней, то вероятность 50/50", – сказала она.

По словам Станкунайте, делать точные прогнозы не позволяет ограниченность как людей, так и технологий: "Погода зависит не только от того, что происходит на поверхности земли, но и от того, что происходит на высоте 10-20 км. Там происходит масса сложных процессов, и не всегда выходит точно их прогнозировать, особенно, когда речь идет о конкретном месте, городе или городке".