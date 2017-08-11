Паланга трещит по швам: на пляжах не протолкнуться

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ru.DELFI.lt
пятница, 11 августа 2017 г. 19:04
«А вдруг это последние теплые денечки?», - шутит компания туристов, отдыхающих на литовском взморье.
© Mindaugas Milinis

«Мы из Каунаса. Утром приехали в Палангу, а вечером поедем обратно. Лета как и не было, так что будем ловить последние лучи солнца», - смеются отдыхающие на курорте девушки.

Таких однодневных отдыхающих на курорте — тысячи. И найти ночлег тут уже невозможно.

«Позвоните в начале следующей недели. Сейчас у нас нет свободных мест. Нет, и в следующие выходные не будет. Только в середине недели», - говорит бизнесмен, который сдает домики в Монцишкес.

На пляже тоже яблоку негде упасть: отдыхающие не только активно загорают, но и купаются.

«Мы не смогли даже проехать на автомобиле до пирса. Полно людей. Этим летом было мало таких дней. Придется либо через город, либо по воде», - разводит руками руководитель спасательной службы Йонас Пирожникас.

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