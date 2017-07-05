Паланга тонет, ситуация очень серьезная

После того как поступило сообщение о затопленном в Паланге пляже, возник вопрос, что же будет с другими песчаными берегами и самим курортом.

Эколог Палангской мэрии Реда Кайрене сказала, что ежегодно делают все необходимое, чтобы снизить отрицательные последствия, однако представитель Центра исследования природы Гинтаутас Жилинскас сказал, что ситуация серьезная и вскоре может стать опасной для инфраструктуры.

По словам Жилинскаса, причиной наблюдаемых процессов отчасти стало устранение камней, которые лежали у пирса.

"Если взглянуть на карты царских времен, береговая линия была довольно ровной. После того как построили мост и уложили камни, сформировался высокий выступ. Там быстро еще в первый год все продвинулось к морю. Ну и человек приблизил всю инфраструктуру к этой береговой линии, а потом понемногу все начало отступать. В 1947 году береговая линия значительно отступила, только визуально это не было видно, поскольку расстояние до инфраструктуры было большим", – рассказал Жилинскас.

Он сказал, что камни убрали ради безопасности.

"Одно время была такая мода, если кто еще помнит, прыгали с моста вниз. Говорили, а если прыгнет на камни? И такие случаи были. Был случай, когда жених поднял невесту, не удержал, уронил и она утонула. Но скорее всего, эти камни нельзя было трогать, если ничем их не планировали заменить", – сказал специалист.

"Кроме того, убрали не только камни, но и сваи спилили. Неясно, куда они пропали – они были хорошо импрегнированы, когда их доставали, удивлялись, что они не прогнили, хотя неясно было, сколько времени они пробыли в воде. Не известно и в чьих усадьбах камни оказались. Я не верю, что, как говорят, их где-то около Швянтои утопили", – сказал Жилинскас.

Правда, он не считает, что ситуация в Паланге в этом году какая-то исключительная. Он рассказал, что 3-4 года назад было еще хуже, тогда море отошло, подмыло берег и разрушило около 80 м дюн.

"Эта северная сторона всегда будет проблемной", – констатировал специалист.

"Это место можно привести в порядок, но у нас обычно не хватает воли довести все до конца. Насколько я знаю, если это сделают, то вроде бы на деньги ЕС в 2018 году взморье пополнят наносами. Тогда на какое-то время этот участок стабилизируется", – сказал Жилинскас.

По словам специалиста, ошибку допустили и при строительстве моста. Мост надо было конструировать так, чтобы он "охватил" мол.

На вопрос, можно ли это как-то исправить, Жилинскас сказал, что, во-первых, это дорого, а во-вторых, чем больше человек вмешивается в песчаный берег, тем хуже.

На вопрос, правда ли, что если проблему не решать, то через несколько лет вода достигнет города, Жилинскас переспросил, что считать городом.

"Если городом будем считать участок за "аллеей Любви", там весь парк, городская территория, то да. Но если речь идет о жилых домах, до них не доберется. Пострадать может спасательная станция, пляжные кафе, какая-то инфраструктура", – сказал специалист.

По его словам, бесконечно море все равно не разливается, но какую-то часть берега может захватить.