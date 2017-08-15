Паланга переполнена, но предприниматели считают убытки

Несмотря на то, что 14 августа - официально было рабочим днем, в Паланге этого не ощущалось. На курорте было полно людей. Местные предприниматели уверяют, что на выходные к морю съехалось множество отдыхающих, но предприниматели не спешат радоваться – лето было холодным, а это скажется на прибыли.

Сердце города – ул. Й.Басанавичяус – встречает отдыхающих развлечениями: здесь есть кафе, можно сделать временную татуировку. Потрадиции этого лета самая большая очередь стоит у киоска, в котором продают бабл вафли с мороженым.

В кафе висят приглашения на вечера с участием различных исполнителей: в одном на прощальный концерт с Виталией Катунските, рядом выступит группа девушек Vyšnios, а в третьем ждет встреча с юмористом Артурасом Орлаускасом.

На пляже отдыхающих немало, несмотря на то, что температура была 19-20 градусов. "Не очень, можно смело купаться", – ответила на вопрос, холодная ли вода, встреченная семья.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что отдыхающих на 4 дня приехало немало, почти все места заполнены.

"Чувствуется, что очень большой поток людей, много людей приехало из близлежащих городов. Цены не меняются, они такие же, как на протяжении всего сезона. Разве что речь идет о последней комнате", – сказала Валайтене.

Правда, несмотря на то, что заполненность гостиниц почти стопроцентная, предприниматели радоваться не спешат, сказала Валайтене, – лето было холодным, это сказалось на доходах.

"Мы надеемся, что сезон будет длиннее. Конечно, обычный отдыхающий может себе позволить отдых только до конца августа, в сентябре дети идут в школу, поэтому остаются отдыхающие только в выходные дни. Но, если погода будет хорошей, мы надеемся, что люди в первые недели сентября будут.

Позднее начало сезона сделало свое дело. В некоторые выходные потоки бывают больше, но комнат от этого в гостиницах больше не становится – гостиница принимает столько, сколько может. Какими бы ни были очереди, гостинице от этого никакого проку.

Все надеялись, что заполненность увеличится с начала июля. В этом году две недели в июле погода была плохая, заполненность была низкой. Сначала в гостиницах даже занижали цены. Снижались и заполненность и цены, поэтому значительно снизилась и прибыль", – сказала Валайтене.