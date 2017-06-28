Паланга объявила бой ценам: пообедать можно и за 1 евро

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ru.DELFI.lt
среда, 28 июня 2017 г. 13:19
Бизнесмены Паланги, которых из года в год критиковали за высокие цены, похоже, решились на перемены.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Например, в кафе Laukinių Vakarų salūnas этим летом можно можно пообедать за 1 евро. С 11 до 18 час. здесь пообедать, закусить и выпить можно по минимальной цене. Тем временем, заведение Cepeliniškės отказалось от продавцов и стало кафе самообслуживания.

Интерес появился мгновенный

Maisto kainos Palangoje
Maisto kainos Palangoje
© DELFI / Orestas Gurevičius


«Мы подумали, что сегмент людей, которые приезжают в Палангу с вопросом, где можно дешевле перекусить, довольно большой, так что почему бы не сделать так, чтобы действительно было дешево? Мы решили все недорогие блюда сделать по евро. Похоже, что на ул. Басанавичяус мы такие единственные», - сказал менеджер кафе Аудрюс Микалаускас.

По его словам, новое ценообразование вступило в силу накануне праздника самой короткой ночи Йонинес.

«Интерес однозначно ощущаем. Все зависит от погоды, поэтому сказать, сколько человек мы обслуживаем сложно. Это число колеблется в пределах 50 — 300, по выходным бывает больше людей», - рассказал А.Микалаускас.

«И молодежь приходит, и работники — круг интересантов очень широк», - добавляет он.

По словам представителя кафе, при подготовке меню, в котором блюда стоят 1 евро, было решено включить в него самые популярные блюда из меню обеда дня.

«Грубо говоря, цену мы на 35-40% снизили. Сначала очень боялись, но теперь видим, что большая часть людей заказывает что-то из этого меню, а увидев, что что-то удалось сэкономить, выбирают что-то еще», - говорит А.Микалаускас.

За 1 евро здесь можно выбрать суп, порцию голубцов 120-130 гр, 90 гр куриного жаркого, 80 гр свиных котлет, 150 гр картофельного пирога. Однако за гарнир придется заплатить отдельно – от 70 цт — до 1 евро.

За евро здесь также можно заказать штрудель, яблочный пирог или пончик. Столько же стоят некоторые алкогольные напитки.

Отказались от официантов

Maisto kainos Palangoje
Maisto kainos Palangoje
© DELFI / Orestas Gurevičius


Тем временем, представители кафе Cepeliniškės отказались рассказать о новинках сезона. Представившаяся менеджером женщина лишь сказала, что самообслуживание тут было введено для удобства клиентов, однако цены снижены не были, так как они, якобы, тут и так невысокие.

Порция салата «Оливье» здесь стоит 1,80 евро, сельдь с картошкой — 2,50 евро, жареный хлеб — 1,30 евро. Суп дня в кафе вам обойдется в 1,20 евро, холодник — в 2,20 евро.

Порция цеппелинов стоит 3,90 евро, половина порции — 2,20 евро. Карбонат, куриное жаркое, треска - по 5 евро. Цена на кофе колеблется от 1 до 1,80 евро, чай стоит 1 евро, стакан молока или кефира обойдется в 80 евроцентов.

Менеджер Ассоциации гостиниц и ресторанов Паланги Ингрида Валайтене в интервью DELFI отметила, что нет никаких соглашений между бизнесменами города о каком-либо снижении цен на продукты питания.

Она предположила, что такое решение, вероятно, было принято из-за их нежелания мириться с постоянными жалобами на якобы пугающие цены в регионе.

«Каждый по-своему сыт этим по горло и просто хочет, чтобы в дальнейшем распространилась весть о том, что есть места в Паланге, где можно поесть дешевле и которые ориентированы на семьи, на более массовые потоки отдыхающих», - пояснила она.

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