Паланга этим летом: чебуреки, дорогое пиво и новинка сезона

Туристка Лорета приехала в Палангу на проходящий здесь чемпионат бань. Она утверждает, что приезжает на курорт ежегодно.

"Всё также улица Басанавичяус. Никаких изменений, много людей, всё, как прежде", - оценивает Палангу этого года Лорета.

Женщина не испугалась плохой погоды. "Я думала, что всё будет хорошо. Погода, может, и хуже, чем я ожидала, но всё будет хорошо - есть бани", положительно настроена отдыхающая.

Ирена, которая приехала в Палангу из Латвии сказала, что впервые на курорте. Кстати, женщина прекрасно говорит по-литовски.

"У нас в Юрмале нет таких разнообразных развлечений. Здесь очень интересно", - говорит Ирена. Правда, по ее словам, в Паланге цены довольно высокие. "Но у нас тоже дорого", - говорит она.

Женщина откровенничает, что вода в море всё ещё холодная, поэтому купаться она не решилась. Температура воды Балтийского моря на данный момент составляет 16 градусов тепла.

© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

По пляжу разгуливают и продавцы чебуреков. Один из них на вопрос, сколько стоит чебурек, отвечает: 1,8 евро.

"Пиво не хочу продавать, потому что спасатели следят за этим. И кроме того, я пообещал владельцем кафе, что продавать не буду, так что разве что тайно. 3 евро - получается, дешевле, чем в кафе", - предлагает тайный договор парень.

Что ж, и на самом деле, в кафе с видом на море самый дешёвый бокал пива стоит 3,5 евро, а за некоторые его сорта придётся выложить и 5 евро. Еда также дорогая: чебурек с мясом стоит 3 евро, жареный хлеб - 2,5 евро, за тот же самый хлеб с сыром и чесноком придётся заплатить на евро больше.

Отдыхающих приглашают посетить и расположившиеся на побережье бани. Рядом с пирсом Паланги их минимум 5. Женщина, работающая тут, утверждает, что число клиентов зависит от погоды.

"В плохую погоду людей больше, иногда бывают и аншлаги", - говорит она.

Попариться в баньке в необычном месте предлагают за 5 евро на человека. Работница утверждает, что в бане можно находиться сколько душе угодно, потому что клиентов пока мало, топить всё равно придется.

"Сейчас людей нет, так что не прогоним", - улыбается она.

В этом году на пляже курорта отдыхающих радует и новинка: на расстоянии 150 - 200 м здесь установлены бесплатные контейнерные туалеты в общей сложности их 10: 8 на пляжах в Паланге и 2 в Швянтойи.

В туалетах полный порядок, ощущается даже запах чистоты. В каждом из них три отдельных входа - для женщин, мужчин и людей с ограниченными возможностями. Правда, новые туалеты работают не целые сутки, ими пользоваться можно только до 20:00.