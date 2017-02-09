Ожидается скачок эмиграции: в январе - свыше 15 000 деклараций об отъезде

В январе 2017 года было получено больше 15 000 деклараций об отъезде из Литвы. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, вероятно, это подействует на статистику роста эмиграции.

DELFI уже писал, что узнав о том, что у них есть долг перед Фондом социального страхования ("Содрой"), эмигранты стали декларировать свой отъезд. Только по интернету в январе 2017 года заполнили 4900 соответствующих деклараций.

Пресс-секретарь Центра реестра Кристина Петрошене сказала DELFI, что еще около 11 000 деклараций люди заполнили лично, явившись – в староство, отдел администрации мэрии или литовское консульство за рубежом.

Всего в январе 2017 года было заполнено 15 338 деклараций об отъезде. В январе 2016 г. их было 5082.

Петрошене отметила, что это не значит, что такое количество людей покинуло Литву в январе 2017 года. По ее словам, некоторые лица представили по несколько деклараций.

Показатель эмиграции фиксирует Департамент статистики, он должен представить его сегодня, 9 февраля.

Представитель Департамента статистики Инга Масюлайтите-Шукевич сказала DELFI, что число постоянных жителей, которое объявляет Департамент статистики, отличается от данных Центра реестра.

"По нашим данным, по данным Центра реестра, в число жителей Литвы включают тех жителей, которые декларируют место жительство (представивших декларацию о возвращении/отъезде) или включенных в списки лиц без места жительства, стоящих на учете в мэрии.

В реестре нет данных о фактически проживающих на территории мэрии жителях (если место жительства не соответствует тому, которое было декларировано)", – сказала Масюлайтите-Шукевич.

Согласно методике выявления числа постоянных жителей и их состава, эти данные получают прибавляя к числу постоянных жителей в начале периода количество родившихся, приехавших и иммигрировавших и, отнимая число умерших, уехавших и эмигрировавших.

К примеру, по данным на 1 декабря 2016 года в Литве, по данным Департамента статистики было 2 854 649 постоянных жителей.

В декабре родились 2136 младенцев, умерло 3460 жителей, 5499 эмигрировали, иммигрировал 1491 человек.

Значит, на 1 января 2017 года в Литве было 2 849 317 постоянных жителей (2 854 649 + 2136 + 1491 - 3460 - 5499). Значит за месяц число постоянных жителей сократилось на 5332.