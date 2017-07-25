Ожидается дождливая неделя

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ru.DELFI.lt
вторник, 25 июля 2017 г. 07:49
В ближайшие дни ожидается теплая погода, однако каждый день будет идти дождь: солнце будет скрыто за облаками.
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник местами небольшой дождь. В первой половине дня в Вильнюсе будет пасмурно, в Каунасе ясно. Температура составит 14–16 градусов. Днем солнце будет скрываться за облаками, воздух прогреется до 22 градусов. В Шяуляй ночью и утром будет 12–15 градусов, небо будет ясным. Днем небольшая облачность, температура 23 градуса. На взморье в первой половине дня будет ясно, позже появятся облака. Ночью и утром 15–18, днем 22 градуса тепла.

В среду сохранится похожая температура, местами ожидаются осадки, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, во второй половине дня дождь, гроза. Ночью и утром 18, днем 22 градуса тепла. В Шяуляй ночью и утром будет ясно, температура 14–17 градусов. Днем будет облачно, воздух прогреется до 23–24 градусов. На взморье в первой половине дня облачность будет небольшой, будет 16–18 градусов тепла. Днем облачность увеличится, температура 23 градуса.

В четверг дождь, порывистый ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью небольшой дождь, температура 17–18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23 градусов, по небу будут плыть облака. В Шяуляй будет идти дождь. Ночью 16–18, дне около 20 градусов тепла. На взморье температура 16–18 градусов, дождь.

В пятницу будет пасмурно, во многих районах дождь, температура снизится. В Вильнюсе и Каунасе облачно, время от времени будет идти дождь. Ночью и утром 15–17, днем около 19–20 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно, дождь. В первой половине дня 15–16 градусов тепла. Днем дождь, гроза, воздух прогреется до 18 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу облачность снизится, возможен небольшой дождь, температура сохранится такой же, однако усилится западный ветер. В воскресенье, вероятно, без осадков, потеплеет.

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