По его словам, из-за перемены климата мы не сможем выращивать некоторые зерновые культуры. Кроме того, в Литве уже сейчас лучше выращивать не ели, а бук.

– В последние годы зимой часто идут дожди. Какими литовские зимы будут в будущем? Останутся ли 4 времени года?

– Четыре сезона останутся, только изменятся, они сейчас уже меняются – одни станут длиннее, другие короче.

Зима это то время, когда признаки изменения климата в Литве проявляются ярче всего. Зимы потеплели. Также зимой увеличилось количество осадков, а это связано с тем, что зимой чаще идут дожди, чем снег.

Если люди ничего не будет делать, чтобы остановить глобальное потепление, то зимы станут на 4 градуса теплее, а это значит, что в Литве зимой средняя температура будет около 0 или выше 0. Зимы станут похожи на ноябрь.

Однако средняя температура таит в себе значительные колебания: мы видим, что декабрь стал теплее и больше похож на ноябрь, а январь, февраль все еще остаются теплыми месяцами, температура может опускаться и ниже -20.

Значит в будущем погода зимой будет контрастной. Одна неделя – как в ноябре, около нуля, иногда мокрый снег, иногда дождь, но будут и такие дни, когда температура будет падать ниже -20.

– Можно сказать, что в последние годы снег зимой стал дефицитом.

– Это правда – из-за того, что средняя температура увеличилась, чаще идут дожди, чем снег. Поэтому и снег не задерживается. Раньше с Рождества формировался постоянный снежный покров, который лежал до середины марта. В последние несколько лет снежный покров через несколько недель тает. Иногда выпадает очень много снега, но он быстро тает.

– Люди шутят, что литовская зима стала вечной осенью, осенью стала и весна.

– Что касается зимы - тут я согласен – я говорю, что зимы похожи на затянувшийся ноябрь – мокрый снег, темнота, ничего радующего глаз. А весна стала теплее, посмотрите она начинается на две недели раньше, чем 30 лет назад. Весна стала длиннее.

Если раньше март был зимним месяцем, средняя температура была отрицательной, то последние 20 лет он стал весенним месяцем – его средняя температура положительная. Все сдвинулось на две недели. В марте все равно бывает снег, мокрый снег, небольшие морозы, снег выпадает и в апреле. Весна останется переменчивой. Температура растет, но и контрасты увеличиваются. И не только в Литве, но и во всем мире.

– Когда в Литве начинается зима?

– Когда среднесуточная температура бывает ниже нуля. Раньше на востоке страны это происходило в конце ноября-начале декабря, на взморье на две недели позже.

В последние годы этот переход сместился на время после Рождества. Зима сократилась с обеих сторон – как за счет осени, так и за счет весны.

– Значит ли это, что и лето будет длиннее? В последние годы в сентября бывает хорошая погода.

– Было несколько лет, когда в сентябре была очень хорошая погода, пару лет назад был побит температурный рекорд, 1 сентября было 35 градусов выше нуля.

Однако, судя по многолетним данным, летний сезон из своих рамок особенно не выходит.

– Наверное, еще рано спрашивать, какой будет зима, но ведь американские ученые составляют долгосрочные прогнозы.

– Я смотрел прогнозы, но прогноз на зиму еще несколько раз будет меняться. Его точность, если он составлен за 6 месяцев, составляет 50%, это ненадежные прогнозы.

Пока во все месяцы зиму прогнозируют более теплой, чем обычно. Во все месяцы прогнозируют температуру на 1 градус выше, чем норма. Но статистика последних лет показывает, что за средним показателем кроются большие контрасты и колебания – значит, могут быть и очень холодные, и очень теплые дни.

– Подводя итог, можно сказать, что жители Литвы могут прятать лыжи и коньки?

– Может не прятать, но использовать любую возможность покататься на них. Опыт этих десятилетий показал, что снег быстро сходит, поэтому если выпадает возможность, надо ею пользоваться. Но даже если говорить о самом пессимистическом сценарии, то пусть редко, но он все же будет выпадать.