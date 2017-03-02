Ответ специалистов правительству: налог на автомобиль – не с того конца

Специалисты такие планы оценивают скептически и называют ошибки, допущенные властями. В первую очередь, нелогично всеобщее налогообложение дизельных автомобилей. Во-вторых,власти не предложили альтернативы.

Правда, саму идею обложить налогами автомобили, которые больше всего загрязняют окружающую среду, специалисты приветствуют, но говорят, что в данном случае все делают не с того конца. Власти просят не изобретать велосипед, а поинтересоваться опытом других стран.

Кроме того, этот налог пыталось ввести не одно правительство, но безуспешно. Специалисты, с которыми говорил DELFI, сомневаются в успехе и этой инициативы.

Заведующий Кафедрой автомобильного транспорта вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Саугирдас Пукалскас пояснил, почему власти не занялись бензином.

"В случае с бензином система нейтрализации загрязнения очень простая. Есть катализатор и все прекрасно очищается до самых жестких норм", – сказал DELFI специалист.

С дизельными автомобилями ситуация сложнее. Специалист согласен, что автомобили, которые сильно загрязняют окружающую среду, должны облагаться налогами.

"Принцип должен быть таким, но как это сделать? Во многих странах налог зависит от выброса CO2. Налогами облагаются все автомобили. А по виду используемого топлива? Можно и так, но надо обратить внимание на опыт других стран. Не думаю, что надо делать проверку во время техосмотра, там точные данные не устанавливаются. Каждый производитель, выдавая сертификат должен проверить модель в лаборатории, там и дают показания", – сказал ученый.

Новые авто проверяют в лаборатории, а что делать со старыми, которых в Литве больше всего?

"Может налог может зависеть от возраста машины, выброса CO2, вида горючего, размера и массы автомобиля. Есть много нюансов", – сказал Пукалскас.

Очевидно, что больше всего вреда приносят старые авто. Не секрет, что старые авто покупают люди, которые просто не могут себе позволить более дорогую машину. Поэтому налог по степени загрязнения ляжет на плечи самых малоимущих граждан.

"Может надо что-то делать, через НДС или льготы, дотации, чтобы экологичные автомобили были привлекательнее", - сказал специалист, отметив, что парк надо обновлять и для этого тоже надо прилагать усилия.

Экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис заметил, что сама новость о налоге была подана непрофессионально.

"Я думаю, что само заявление, что будут налогами облагаться дизельные автомобили, порочно, когда знаешь, что это самые популярные автомобили в Литве и на таких машинах ездят люди, которые много ездят и так экономят. Сама идея обложить налогами автомобили, больше всего загрязняющие окружающую среду, неплохая, но ее надо было иначе подать. К примеру, чтобы налог зависел от выброса CO2 и NOx, что характерно дизельным двигателям", – сказал DELFI Мачюлис.

Экономист заметил еще одну ошибку.

"Другой важный момент при предложении налога на автомобиль – предложить обществу что-то взамен. Легче всего представить налог на автомобиль, сказав, что будет снижен подоходный налог. Те, кто официально получает доходы, будет платить меньше налогов. Конечно, тогда у человека будет альтернатива: выбирать автомобиль или общественный транспорт", – сказал Мачюлис.

По его словам, только если будет альтернатива, можно предложить налог на автомобиль.

"Ввести новый налог в Литве сложно, а налог на автомобиль вообще очень непопулярен. Только предложив другие налоговые льготы, можно сказать, что мы не создаем новый налог, а переносим налоговое бремя с доходов на имущество. В данном случае - на автомобили", - сказал Мачюлис.