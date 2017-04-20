Ответ на вопрос, как вернуть эмигрантов – рядом

По данным исследовательского отдела при департаменте информации и коммуникации парламента, в Эстонии есть фонд "Наши люди", который консультирует и на определенных условиях оказывает помощь гражданам Эстонии за границей, желающим вернуться на родину. Размер помощи не зависит от финансового положения или профессионального опыта эмигрантов, однако помощь предоставляют жителям до 45 лет.

С 2000 до 2015 г. помощь ежегодно получали от 12 до 200 человек, в среднем она колебалась от 377 до 1049 евро.

На вопрос DELFI, может такую идею стоит взять на вооружение Литве, старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что подобные идеи всегда открывают пространство для злоупотребления.

"Это может помочь только с сезонной эмиграцией – вернуться, уехать и получить финансовую помочь", – сказал он.

По словам экономиста, ежегодно в Литве сезонными эмигрантами в Литве являются около 15 000 человек – они уезжают, но в течение года все приезжают. Поэтому было бы сложно создать систему, которой было бы сложно злоупотреблять, считает экономист.

"Пример Эстонии, думаю, показывает, что помощь получить нелегко, если ее получают всего 200 человек. Это капля в море с точки зрения масштабов эмиграции", – сказал Мачюлис.

Однако, по словам собеседника, стоило бы говорить о косвенной финансовой помощи эмигрантам. К примеру, если человек возвращается после многолетней эмиграции, может на 1-2 года ему можно было бы предоставить льготный подоходный налог – или совсем разрешить его не платить (стандартный ПН составляет 15%, но может быть и 5%).

По словам экономиста, все же самый простой выход по сути самый сложный – нужно создать много хорошо оплачиваемых рабочих мест.

"Однократные выплаты проблему не изменят, ведь в Литве средняя зарплата в несколько раз ниже, чем в западных странах. Вряд ли, несколько сотен или тысяч евро станут значимым импульсом, если сомнительна возможность найти хорошо оплачиваемую работу", – заметил собеседник.

В свою очередь советник президента банка SEB Гитанас Науседа сказал DELFI, что положительно оценивает это предложение, если оно дает положительный результат. Похоже, Эстонии удалось остановить эмиграцию.

"Только, наверное, надо сочетать эти меры с более широким контекстом, снизить налоги для малого бизнеса и бюрократию. (...) Это было бы то же самое, что дать удочку, чтобы человек сам мог удить рыбу", – сказал он.

По словам Науседы, людям до 45 лет нужно уделять больше всего внимания в контексте эмиграции.

"Обычно у таких людей есть дети, но они еще не взрослые. Как раз эта группа риска, которая уезжает из Литвы навсегда, поскольку, если дети небольшие, то они пускают корни за границей, такая семья практически уже не имеет возможности или ей очень сложно вернуться", – сказал он, заметив, что для того, чтобы человек вернулся в Литву, у него здесь должен быть якорь - семья, работа или бизнес.

Второй шаг, который сделала Эстония - это выплаты стипендий тем, кто учится за границей. Стипендия включает плату за учебу, расходы на проживание, страхование здоровья, выплаты на детей, деньги на участие в конференциях (их сумма ограничена).

Получившие такие стипендии после окончания вузов должны вернуться и три года отработать в Эстонии. Если студент не заканчивает обучение, он должен вернуть половину выплаченных средств, а если после обучения устраивается на работу за границей, то ему, возможно, придется вернуть всю стипендию.

Мачюлис сказал, что в общем, это неплохая идея, только надо учитывать, что на данный момент Литва содержит свои 47 вузов. Он заметил, что для осуществления этой идеи надо осознать, что наша цель - дать гражданам качественное образование, а не содержать вузы.

Науседа сказал, что с этой идеей сталкивался еще, когда работал в Центробанке Литвы, но тогда возникли юридические проблемы – нельзя ограничивать свободу выбора и передвижения человека. "Как экономист я бы сказал – хорошо,это дало бы результат, но не могу сказать, насколько это обосновано юридически", – сказал собеседник.