Ответ миллионеров мэру Вильнюса: вместо живой изгороди колючая проволока

На минувшей неделе в вильнюсском микрорайоне Жверинас были удалены незаконные ограждения у берега Вилии (Нерис) и живые изгороди на государственной земле. Однако несмотря на то, что препятствия были устранены, вскоре на их месте появилась колючая проволока.

DELFI уже неоднократно сообщал, что жители этой улицы незаконно увеличили свои участки за счет государственной земли. Вильнюсская мэрия решила в этом месте проложить велодорожку, но этому мешали заборы и живые изгороди, которые убрали. Пилу в руки взял сам мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Однако на набережной продемонстрировали невиданную наглость - освобожденный проход загородили колючей проволокой, появились кладбищенские свечи и плакат с критикой в адрес главы города за вырубленные деревья. Мало того, на этом участке людей лаем встречают огромные псы.

Этот участок принадлежит предпринимателю Вигантасу Слесорайтису. Он является главой энергокомпании Enerstena, является членом правления компаний Kauno regiono keliai, Alma Littera и Kelprojektas. Он также является членом правления компаний Žemaitijos pienas, Yglė и Panevėžio statybos trestas. Ранее Слесорайтис был директором ЗАО Kardiolita, главой региона банка DNB, главой отдела банка SEB.

С самим Слесорайтисом порталу DELFI связаться не удалось. Неясно, кто натянул колючую проволоку.

Советник мэра Вильнюса Александр Зубряков сказал DELFI, что заграждения в этом месте убрали в воскресенье, 5 марта, однако вскоре после этого они снова появились, поэтому на этот раз мэрия обратится в полицию.

"Вчера, когда поступило сообщение от жителей, что снова загорожен проход вдоль реки на ул. Бирутес, на место выехали работники компании Grindа, которые удалили незаконные заграждения.

К сожалению, через некоторое время сообщили о повторном заграждении прохода. В связи с такими самовольными и незаконными действиями Вильнюсская мэрия обратится в полицию", - сказал Зубряков.

В воскресенье, когда это место посетили журналисты DELFI, колючая проволока была на месте. местные жители несмело толпились рядом и не решались ступить на государственную землю. В понедельник утром заграждение снова убрали, но неясно, не появилось ли оно снова.

DELFI информировал о нарушении Национальную земельную службу (НЗС). По данным НЗС, на участке будет проведена повторная проверка.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что велодорожку планируют проложить в этом году: "Всем сегодня дается ясная весть, захват земли там, где хотели бы гулять вильнюсцы, вдоль реки, подходит к концу. Я не знаю, что эти люди думали, когда посадили живые изгороди из трех видов растений - туй, боярышника и елей".

Мэр признал, что в Вильнюсе проблема захвата государственной земли - масштабная, таких участков сотни. Все жители получат письма с указанием, что делать, исследование мы уже провели".