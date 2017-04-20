Отпускные и надбавки для госслужащих считают по-другому

Условия для работников, работающих по Трудовому кодексу, должны быть решены до июля этого года, между тем дискуссии об условиях чиновников еще только начинаются.

Министерство внутренних дел подготовило поправки к закону о госслужбе, которыми увеличивают максимальные надбавки и доплаты и немного уменьшают выходные пособия.

Новые поправки урежут также отпуск госслужащих, однако он все равно будет длиннее, чем у других работников. Кроме того, порядок пересчета накопленных отпусков будет благоприятнее, чем для тех, кто работает по Трудовому кодексу (ТК).

В Литве, по данным Департамента государственной службы, около 27 600 госслужащих.

В их число не входят учителя, библиотекари, служащие политического доверия, полицейские и пограничники. Привилегиями госслужащих не могут пользоваться и те, кто работает по договору, выполняя работу схожую с работой госслужащих. Всего таких работников около 19 400.

"Мы делаем закон о госслужбе более гибким, приближая его установки к установкам ТК", - сказал глава МВД Эймутис Мисюнас.

Правда, он заметил, что готовят совершенно новый закон о госслужбы, но его подготовка займет немало времени, поэтому некоторые поправки хотят принять раньше.

Надбавки

По закону о госслужбе, зарплата государственного служащего состоит из должностной зарплаты, надбавок, доплат, платы за работу в праздники или за сверхурочные.

Надбавки платят за стаж, квалификационный класс или категорию, за степень или ранг. Также могут выплачивать однократную надбавку в размере должностной зарплаты.

Доплаты назначают за выполнение работы сверх обычной, за выполнение дополнительных поручений, например, за присмотр за служебной собакой.

По нынешним правилам, сумма надбавок и доплат не может быть больше 70% должностной зарплаты, хотят увеличить эту сумму до 100%.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис в январе сказал, что закон о госслужбе изменят так, чтобы зарплаты чиновников увеличились.

Министр Мисюнас сказал, что цель повышения зарплат - привлечение компетентных работников, которых на госслужбе не хватает.

Отпуск

По нынешнему закону отпуск госслужащих может быть от 28 до 42 календарных дней. Если госслужащий один воспитывает ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, ему полагается отпуск в виде 35 календарных дней. Госслужащие также получают дополнительный отпуск за стаж (чиновник после 5 лет работы за каждые последующие 3 года работы получает по 3 дополнительных дня отпуска).

Предлагают изменить закон так, чтобы отпуск был от 20 до 30 рабочих дней. Если госслужащий один воспитывает ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, ему полагается отпуск в виде 25 рабочих дней. Появляется выплата помощи воспитывающим детей. Чиновник после 5 лет работы за каждые последующие 3 года работы будет получать по 2 дополнительных дня отпуска.

Пересчет отпускных дней

Однако самая большая разница между законом о госслужбе и ТК появляется в вопросе пересчета накопленных отпускных дней. По ТК за каждые 7 календарных дней работнику полагается 5 рабочих дней или 6 рабочих, если у работника 6-дневная рабочая неделя.

Если накоплено 30 календарных дней, отпуск считают так: 30 x 5 : 7 = 21,42. Планируют округлять полученное число до целого в большую сторону, значит 30 календарных дней для обычных работников станут 22 рабочими днями.

По сути эта разница между простыми работниками и госслужащими выражается в том, что госслужащие смогут использовать эти дни на лучших условиях - накопленные календарные дни они смогут использовать даже по одному.