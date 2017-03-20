Отпуск будут считать иначе, у многих он сократится

Трехсторонний совет завершил обсуждение нового Трудового кодекса. Достигнуто соглашение по важному вопросу – продолжительности рабочей недели и отпуска, пишет Naujienos.lt.

После того как утвердят ТК, с 1 июля отпуск будет не 28 календарных, а 20 рабочих дней.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас сказал, что об отпуске говорили немало. В Литве много людей отдыхает не 28 календарных дней, а больше или меньше.

К примеру, это работники системы образования, медработники, работники колоний и тюрем.

"Премьер-министр предлагал всем увеличить отпуск до 22 рабочих дней, а вопрос других отпусков перенести в коллективные договоры", – сказал Sekundė Черняускас.

По его времени, так одной рукой дают, а другой отнимают, поскольку добиться чего-то через коллективные соглашения сложно. Кроме того, это связано с бюджетным сектором, где реально даже невозможно договариваться, поскольку нужно дополнительное финансирование.

Наконец, договорились о 20 рабочих днях, а более продолжительные и дополнительные дни за стаж будут предусмотрены постановлением правительства.

DELFI напоминает, что новый порядок подсчета отпуска будет невыгоден многим работникам, поскольку их отпуск станет короче. Сейчас по закону человек должен обязательно использовать за раз 14 дней отпуска, а остальную часть использовать в любом количестве дней.

По новому ТК, первая часть будет составлять уже не 14, а 10 дней, т.е. на 4 меньше, чем сейчас.

Достигнуто также соглашение и по вопросу учета рабочего времени. Работники не могут работать больше 60 ч. в неделю, включая дополнительное рабочее время и сверхурочные. Сейчас, по словам Черняускаса, такого ограничения нет.