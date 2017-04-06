Отопление в Вильнюсе подорожает на 8%

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BNS
четверг, 6 апреля 2017 г. 17:05
С июня этого года отопление в Вильнюсе подорожает на 8,2%, такое решение 6 апреля приняла комиссия по ценам. Счета по новым тарифам жители получат в июле. Однако правящие решили, что с 1 июля 2017 года откажутся от льготного НДС на отопление, значит подорожание будет более существенным.
© DELFI / Andrius Ufartas

Базовая цена на отопление поднимется на 8,2%, до 4,63 центов (с 21% НДС - 5,60 цт) за кВт. Однако это не окончательная цена для потребителей - она будет меняться в зависимости от цены на топливо.

С 1 апреля теплохозяйство в Вильнюсе переняла компания Vilniaus šilumos tinklai, поэтому теоретически не должна действовать прежняя цена, которая была при Vilniaus energija (на 20% меньше). Однако, представитель комиссии Лорета Кимутите сказала BNS, что до июня вильнюсцы будут платить за отопление по прежней цене, если мэрия не примет в ближайшее время иное решение.

BNS
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Отопление в Вильнюсе подорожает на 8% (13)

Отопление в Вильнюсе подорожает на 8%
С июня этого года отопление в Вильнюсе подорожает на 8,2%, такое решение 6 апреля приняла комиссия по ценам. Счета по новым тарифам жители получат в июле. Однако правящие решили, что с 1 июля 2017 года откажутся от льготного НДС на отопление, значит подорожание будет более существенным.

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