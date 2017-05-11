Отопление подорожает: сколько стоит отложить за лето

Согласно подсчетам, долги за отопление есть у более 100 000 жителей Литвы – это почти 1/6 всех потребителей услуги. Прогнозируют, что количество должников вырастет, поскольку упраздняют льготный НДС на отопление, и стоимость услуги значительно увеличится.

В прошлом году, когда проходила дискуссия и льготном НДС, премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил: "Льготу упразднят только в том случае, если будет разработан ясный механизм компенсирования".

Льготный НДС был отменен в основном голосами Литовского союза крестьян и зеленых и соцдемов. DELFI интересовался, на сколько увеличатся расходы жителей и создан ли обещанный механизм компенсирования.

Президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Витаутас Стасюнас подсчитал, что за счет повышения НДС стоимость отопления увеличится на 12%.

По его словам, во время отопительного сезона 2016-2017 гг. за отопление квартиры площадью 60 кв. м в среднем платили 66 евро/в месяц. После упразднения льготы эта плата составит 76 евро/в месяц.

Итак, если следующий отопительный сезон будет длиться столько же (6-7 месяцев), то за весь сезон жители заплатят на 60-70 евро больше.

"Вероятно, что повышение платы приведет к росту числа должников", – прогнозировал Стасюнас.

По его словам, по данным на 1 января 2016 г. жители были должны за отопление 44 млн. евро. Должниками были примерно 16% – т.е 106 500 потребителей из 669 000.

В тот же день, когда парламент отказался от льготного НДС на отопление, парламент принял поправки к закону о социальной помощи жителям.

В законе изменилась лишь одна цифра – вместо 20 вписали 15. Больше никаких поправок не сделали, значит, будет действовать прежний порядок.

Попросту говоря, после принятия поправок, компенсировать будут ты часть расходов на отопление, которая будет превышать 15% разницы между доходами жителя (семьи) и поддерживаемой правительством суммой (ее не меняют уже много лет).

К примеру, если одинокий пенсионер получает пенсию в размере 260 евро, то по нынешнему порядку, от этой сумму надо отнять 102 евро (поддерживаемая правительством сумма). Полученные 158 евро надо помножить на 15%. Получается 23,7 евро – столько за отопление заплатит сам человек, а остальное компенсируют.

Однако, чтобы получить компенсацию, надо собрать необходимые документы и подать заявление.