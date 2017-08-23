Отмечается 30-летие митинга у памятника Адаму Мицкевичу в Вильнюсе

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BNS
среда, 23 августа 2017 г. 11:14
Саюдис Литвы (общественно-политическая организация Литвы, возглавившая в 1988 - 1990 годах процесс выхода Литовской ССР из состава СССР - ред.) в среду устраивает мероприятие, приуроченное к 30-летию митинга у памятника Адаму Мицкевичу в Вильнюсе.
Juliaus Sasnausko archyvo nuotraukos, mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje

"23 августа 1987 года у памятника А. Мицкевичу в Вильнюсе состоялся митинг, приуроченный к 48-летию подписания тайных протоколов к пакту Молотова-Риббентроппа. Это был первый не санкционированный советской властью митинг за все время советской оккупации и первая публичная антисоветская демонстрация после "Каунасской весны" 1972 года. Митинг 23 августа стал символическим началом новой эпохи, началом пути Литвы к Саюдису и Независимости", - отмечают организаторы.

По этому случаю в среду в Национальной библиотеке Мартинаса Мажвидаса состоится конференция о последствиях советско-нацистского сговора для XXI века. Вечером у памятника А. Мицкевичу запланирован митинг.

Митинг у памятника А. Мицкевичу в Вильнюсе 23 августа 1987 года был первым несанкционированным событием такого рода в советской Литве и первой публичной антисоветской демонстрацией после каунасских событий 1972 года, когда устроил акт самосожжения Ромас Каланта и возникли волнения.

В среду в Литве также отмечается День черной ленты и "Балтийского пути" - в память о подписанном 23 августа 1939 года Германией и Советским Союзом договоре о ненападении - так называемом пакте Молотова-Риббентропа и тайных протоколах к нему. В них Германия и СССР поделили Восточную Европу.

23 августа 1989 года, в день 50-летия подписания пакта во время акции протеста, названной "Балтийским путем", около двух миллионов литовцев, латышей и эстонцев взялись за руки и образовали живую цепь протяженностью более 650 км от башни Гядимино в Вильнюсе до башни Длинный Герман в Таллине.

BNS
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Отмечается 30-летие митинга у памятника Адаму Мицкевичу в Вильнюсе (12)

Juliaus Sasnausko archyvo nuotraukos, mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje
Саюдис Литвы (общественно-политическая организация Литвы, возглавившая в 1988 - 1990 годах процесс выхода Литовской ССР из состава СССР - ред.) в среду устраивает мероприятие, приуроченное к 30-летию митинга у памятника Адаму Мицкевичу в Вильнюсе.

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