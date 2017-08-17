Открывается Вильнюсский аэропорт

17 августа в Вильнюсском аэропорту после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу. Первый самолет в столице совершит посадку в ночь на пятницу.

Вильнюс после короткого перерыва снова стал главным аэропортом Литвы, министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис сказал, что государство продолжает успешно осуществлять сложные проекты.

"С завтрашнего дня Вильнюс снова станет главным аэропортом Литвы. Этот день очень важен и еще раз доказывает, что наше государство готово к осуществлению сложных и важных проектов", - сказал Масюлис.

Гендиректор Литовских аэропортов Гедиминас Алмантас отметил, что несмотря на то, что в обществе реконструкция ВПП известна как "35-дневный проект", для работников это был двухлетний проект, а полностью он завершится в начале октября, когда приведут в порядок территорию вокруг ВПП. В будущем начнется реконструкция терминала.

В церемонии принимали участие министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис, председатель правления латвийской компании A.C.B., которая осуществляла реконструкцию, Валдис Лейниек, а также руководство госпредприятия Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты), в ведении которого находятся аэропорты Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

Первый самолёт, по сообщению Lietuvos oro uostai, должен приземлиться в Вильнюсе в пятницу ночью, а первый самолёт из столицы Литвы в пятницу рано утром вылетит в Варшаву

Литовские аэропорты предупреждают всех пассажиров проявлять бдительность и внимательно читать информацию на билетах, поскольку 18 августа некоторые рейсы еще будут осуществляться из Каунаса.

За месяц было заменено покрытие ВВП и укреплена полоса, установлена новая система дождевой канализации и дренажа, реконструированы системы светосигнального оборудования. ВПП за 18,7 млн евро обновил консорциум - латвийская A.C.B.и каунасская Autokausta.

Как отмечает руководство аэропорта, за два десятилетия ВПП сильно износилась и была в состоянии близком к аварийному.

В связи с реконструкцией ВВП в Вильнюсе большинство полётов с 14 июля было перенесено в Каунас, где за этот период было обслужено около 370 тыс. авиапассажиров и примерно 3,5 тыс. рейсов.