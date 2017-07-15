Открыта особая тропа для любителей нетрадиционных прогулок

 (9)
ru.DELFI.lt
суббота, 15 июля 2017 г. 17:48
Не у всех есть возможность погулять по каменистой тропе или по сосновому бору, где много шишек. А многие не помнят, что такое ходить по чистому песку. Желающим восстановить связь с природой необязательно ехать далеко за город, пишет lrt.lt.
VU Botanikos sodas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В Ботаническом саду ВУ, в Кайренай, оборудована специальная тропа для прогулок босиком.

"Это тропа максимально приближенная к естественной природной, покрыта природными материалами – камешками, кусочками коры, шишками, песком. Ее длина около 100 м", – сказала старший специалист ботанического сада Раса Рилишкене.

Врач-педиатр Аушра Валявичене подчеркнула, что ходить босиком очень полезно.

"Это приносит пользу не только мышцам стопы, укрепляет связки, помогает восстановить равновесие (поскольку мы всегда ходим по твердой и ровной поверхности, теряем способность балансировать), а еще это полезно нашему телу - благодаря контакту с землей балансируется наше электрическое поле", – сказала врач.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Открыта особая тропа для любителей нетрадиционных прогулок (9)

VU Botanikos sodas
Не у всех есть возможность погулять по каменистой тропе или по сосновому бору, где много шишек. А многие не помнят, что такое ходить по чистому песку. Желающим восстановить связь с природой необязательно ехать далеко за город, пишет lrt.lt.

Глава PR Service опровергла заявления Карбаускиса: встречу организовали "крестьяне"

Ramūnas Karbauskis
Встречу в офисе компании PR Service / Edelman Affiliate в минувший четверг организовал Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), сказала глава компании Ромуальда Стонкуте.

В Алитусе появится памятник эмигрантам (79)

В Алитусе появится памятник эмигрантам
В деревне Алитус, которая находится у города Алитус, устанавливают памятник эмигрантам. Автор идеи – алитусский пенсионер Вацловас Янкаускас, который на своем садовом участке устроил музей камней.

Сенсация: рейтинг консерваторов лучше чем у "крестьян" (28)

Ramūnas Karbauskis
Оппозиционная партия Союз отечества – Христианские демократы Литвы по популярности немного опередила правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), таковы данные опроса Vilmorus, который 15 июля опубликовало издание Lietuvos rytas.

Погода: после спокойных выходных снова перемены

Погода: после спокойных выходных снова перемены
В выходные установится приятная погода, не будет ни жарко, ни холодно. Время от времени будет идти дождь. Местами потеплеет после начала следующей недели.
Facebook друзья
Rambler's Top100