Открыта особая тропа для любителей нетрадиционных прогулок

Не у всех есть возможность погулять по каменистой тропе или по сосновому бору, где много шишек. А многие не помнят, что такое ходить по чистому песку. Желающим восстановить связь с природой необязательно ехать далеко за город, пишет lrt.lt.

В Ботаническом саду ВУ, в Кайренай, оборудована специальная тропа для прогулок босиком.

"Это тропа максимально приближенная к естественной природной, покрыта природными материалами – камешками, кусочками коры, шишками, песком. Ее длина около 100 м", – сказала старший специалист ботанического сада Раса Рилишкене.

Врач-педиатр Аушра Валявичене подчеркнула, что ходить босиком очень полезно.

"Это приносит пользу не только мышцам стопы, укрепляет связки, помогает восстановить равновесие (поскольку мы всегда ходим по твердой и ровной поверхности, теряем способность балансировать), а еще это полезно нашему телу - благодаря контакту с землей балансируется наше электрическое поле", – сказала врач.