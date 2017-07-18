Открылся обновленный Литовский морской музей

Литовский морской музей все еще реконструируют, однако понемногу в нем открывают новые и обновленные старые пространства. По словам представителей музея, реконструкция завершится после оборудования большого аквариума, пишет LRT.lt.

"В четырех залах представлена экспозиция истории литовского судоходства. Посетители смогут больше узнать о морских катастрофах, поведении людей в море, какие сюрпризы нам может преподнести море. На эту экспозицию потребуется полчаса. Вторая часть – живая экспозиция, наши животные и морские млекопитающие, которые разместились в бассейнах вокруг музея.

В первую очередь – это пингвины, тюлени, в других бассейнах – северные морские львы, осетры. На насыпи - якоря", – рассказала директор музея Ольга Жалене и заверила, что в музее есть чем заняться.

Пресс-секретарь музея Ника Путейкене сказала, что после реконструкции условия жизни животных значительно улучшились, в большинстве бассейнов работает система поддержания жизни, которая обеспечивает подачу чистой воды и облегчает очистку бассейна.

По словам Жалене, сейчас обновляют аквариум. После завершения этого этапа завершится и реконструкция.