Откладывается прибытие немецких военных в Литву

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BNS
понедельник, 23 января 2017 г. 18:24
Погодные условия в Вильнюсе отложили прибытие германски военных в создаваемый в Литве международный батальон НАТО.
© AOP nuotr.

Пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Индре Балтрушайтене сообщила, что военный самолет был направлен в Варшаву. Представитель посольства Германии сообщила BNS, что самолет не приземлился в Вильнюсе из-за гололеда. Прочие самолеты в Вильнюсском аэропорту взлетают и садятся в обычном порядке.

По информации представителей литовской армии, с первой группой из 17-ти военных в Вильнюс должен прибыть и командующий батальоном.

В этом году после завершения формирования батальона в нем должны служить около 1200 военных. К немцам присоединяться военные из Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.

В июле на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить на свой восточный фланг - в Польшу и Балтийские страны международные батальоны по тысяче военных для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

BNS
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