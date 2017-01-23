Откладывается прибытие немецких военных в Литву

Пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Индре Балтрушайтене сообщила, что военный самолет был направлен в Варшаву. Представитель посольства Германии сообщила BNS, что самолет не приземлился в Вильнюсе из-за гололеда. Прочие самолеты в Вильнюсском аэропорту взлетают и садятся в обычном порядке.

По информации представителей литовской армии, с первой группой из 17-ти военных в Вильнюс должен прибыть и командующий батальоном.

В этом году после завершения формирования батальона в нем должны служить около 1200 военных. К немцам присоединяться военные из Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.

В июле на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить на свой восточный фланг - в Польшу и Балтийские страны международные батальоны по тысяче военных для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.