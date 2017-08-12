Отдыхающие осаждают озера под Вильнюсом

 (2)
ru.DELFI.lt
суббота, 12 августа 2017 г. 16:19
В Литве установилась жаркая погода, поэтому на озера под Вильнюсом съехалось множество людей. Читатель DELFI Лауринас сообщил, что в Вильнюсском районе, на озере Гела, около Неменчине, собрались сотни отдыхающих, образовались заторы.
poilsiautojai prie Gėlos ežero
© Asmeninis albumas

"Около озер под Вильнюсом настоящий психоз. Я приехал и 10 минут не мог найти, где оставить машину, пришлось оставить ее прямо в лесу. Автомобили продолжают прибывать", - рассказал Лауринас.

Читатель сказал, что такого количества людей на озере еще никогда не видел.

"Людей, как на рынке, я такого количества еще не видел. Люди жарят шашлыки, есть и те, кто приехал с кальянами, не сказать, что много пьют пива, очень много детей", - рассказал Лауринас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

У Зеленых озер собралось множество отдыхающих (1)

У Зеленых озер собралось множество отдыхающих
В самый жаркий день оставаться в городе - грех, поэтому часть вильнюсцев отправилась на озера.

Отдыхающие осаждают озера под Вильнюсом (2)

poilsiautojai prie Gėlos ežero
В Литве установилась жаркая погода, поэтому на озера под Вильнюсом съехалось множество людей. Читатель DELFI Лауринас сообщил, что в Вильнюсском районе, на озере Гела, около Неменчине, собрались сотни отдыхающих, образовались заторы.

Синоптики: во второй половине дня возможен шквал (12)

Škvalas Vilniuje (asociatyvi nuotr.)
Департамент пожарной безопасности и спасения предупреждает, что 12 августа, во второй половине дня и в ночь на воскресенье прогнозируют сильный ветер и грозу.

Место в Паланге, где каждый день проходят бесплатные концерты (4)

Место в Паланге, где каждый день проходят бесплатные концерты
На литовском курорте проводят проект "Паланга. Культурный марафон Крюк". Ежедневно гостей курорта приглашают в летнюю резиденцию культуры "Крюк. Море. Культура".

На выезде из Вильнюса - огромный затор (5)

Automobilių eismas (asociatyvi nuotr.)
Вильнюсцы продолжают массово покидать город. На дороге в сторону Тракай - километровые заторы. Затор начинается сразу на горе, на выезде со столичного проспекта Саванорю, сообщил читатель DELFI.
Facebook друзья