Отдыхающие осаждают озера под Вильнюсом

В Литве установилась жаркая погода, поэтому на озера под Вильнюсом съехалось множество людей. Читатель DELFI Лауринас сообщил, что в Вильнюсском районе, на озере Гела, около Неменчине, собрались сотни отдыхающих, образовались заторы.

"Около озер под Вильнюсом настоящий психоз. Я приехал и 10 минут не мог найти, где оставить машину, пришлось оставить ее прямо в лесу. Автомобили продолжают прибывать", - рассказал Лауринас.

Читатель сказал, что такого количества людей на озере еще никогда не видел.

"Людей, как на рынке, я такого количества еще не видел. Люди жарят шашлыки, есть и те, кто приехал с кальянами, не сказать, что много пьют пива, очень много детей", - рассказал Лауринас.