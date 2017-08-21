Отдыхающие из-за границы хвалят палангский кемпинг

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ru.DELFI.lt
понедельник, 21 августа 2017 г. 21:59
Палангский кемпинг высоко оценили европейские специалисты ACSI. В настоящее время его посещает все больше гостей из-за рубежа. В прошлом году кемпинг был внесен в список европейских гидов 2017 года.
Palangos kempingas
© DELFI / Gintarė Urnikienė

В теплые дни палангский кемпинг полон жизни - это место для проживания выбирают многие туристы из-за границы и литовцы.

Туристы из-за границы не жалеют добрых слов в адрес кемпинга на booking.com.

"Очень чистый кемпинг. Дружелюбные работники. Кемпинг расположен в спокойном месте, море и пляж в 100 м. Хорошее место для путешествия вдоль берега моря", - пишет Яна из Чехии.

Анна из Голландии похвалила порядок в кемпинге и невысокие цены. "Мы небогатые люди, но нам проживание в этом кемпинге по карману", - написала женщина.

Гинтаре с семьей, которая отдыхает в кемпинге порадовалась, что сюда приезжает немало литовских семей. Она сказала, что повстречала больше литовцев, чем иностранцев: "Все дружелюбные, много семей с детьми, нет пьющей молодежи".

Palangos kempingas
Palangos kempingas
© DELFI / Gintarė Urnikienė

"В кемпинге отдых спокойный, а если хочется действия - можно отправиться в центр Паланги. Кроме того, не нужно бронировать, приезжаешь, когда хочешь, уезжаешь, когда хочешь - ты не привязан к датам", - сказала женщина.

Palangos kempingas
Palangos kempingas
© DELFI / Gintarė Urnikienė

В мини-баре отдыхающие могут купить кофе, освежающие напитки, другие необходимые вещи. Там оборудована терраса.

Обновлены теннисные корты, волейбольная и баскетбольная площадки. Гости кемпинга могут играть в бадминтон, петанк, настольный футбол.

Palangos kempingas
Palangos kempingas
© DELFI / Gintarė Urnikienė

Люди, которые живут тут в кемперах и палатках, могут пользоваться электричеством, здесь действует WiFi, есть санитарно-гигиенические помещения, кухни. Территория кемпинга освещена, там есть беседки с мангалами.

Отдыхающие из-за границы хвалят палангский кемпинг
© DELFI / Adomas Pivoriūnas

На территории кемпинга оборудовано 58 мест для кемперов и 59 для приезжих с палатками и на автомобилях.

Palangos kempingas
Palangos kempingas
© DELFI / Gintarė Urnikienė

Инспекторы ACSI оценили не только хорошее местоположение кемпинга, но и соотношение качества современных услуг и цены: Палангский кемпинг – настоящий оазис покоя и чистого воздуха.

Palangos kempingas
Palangos kempingas
© DELFI / Gintarė Urnikienė

По словам операторов кемпинга, цены на услуги в кемпинге - одни из самых низких в Литве, их не повышают и в разгар сезона. Стоимость проживания в кемпинге - 3 евро с человека, за детей - 1,5 евро. Место для палатки, в зависимости от количества людей, обойдется в 4-5 евро, сутки в кемпере – 9 евро.

Palangos kempingas
Palangos kempingas
© DELFI / Gintarė Urnikienė

За дополнительную плату в 1 евро отдыхающие могут воспользоваться душевой или прачечной. Семьям с детьми предлагают специальные пакеты услуг: к примеру, пять дней в кемпинге, если люди живут в палатке, для семьи из 4 человек обойдутся в 60 евро, если в кемпере – 80 евро.

Palangos kempingas
Palangos kempingas
© DELFI / Gintarė Urnikienė
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