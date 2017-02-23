Отчет о Литве: страна находится в зоне риска

Неравенство доходов в Литве одно из самых больших в Евросоюзе и оно увеличивается с 2012 года. Оно появляется из-за большой разницы в занятости работников высшей и низшей квалификации, большой разницы в зарплатах, ограниченной прогрессивности налоговой системы и слабой системы минимальной социальной защиты.

Это цитата из отчета Еврокомиссии о Литве. В нем сказано, что большое неравенство доходов вредит экономическому росту и, вероятно, является причиной большой эмиграции.

"Еврокомиссия каждый год повторяет, что в Литве плохо: экономика растет, а социальные показатели снижаются. Это показывает, что наша социальная политика, являющаяся частью экономической политики, абсолютно не согласована", - сказал в парламенте на конференции "Социальная Европа – новые вызовы" социал-демократ, председатель парламентского Комитета социальных дел и труда Альгирдас Сисас.

В 2012-2016 гг. в состав правящей коалиции входили соцдемы, Партия труда и "Порядок и справедливость". Главой Соцмина была делегированная ПТ Альгиманта Пабединскене, председателем парламентского Комитета социальных дел и труда была соцдем Кристина Мишкинене. Тогдашняя правящая коалиция подготовила социальную модель, которая была принята, несмотря на протесты профсоюзов и критику президента Дали Грибаускайте.

ЕК утверждает, что в 2016 г., значит бывшие власти, в Литве были приняты важные поправки к законам, которые должны сделать трудовые отношения более гибкими, поскольку уменьшатся расходы, связанные с увольнением работников и будут шире использоваться временные трудовые соглашения.

"Но есть сомнения в том, что новая социальная модель обеспечивает достаточную социальную защиту", - сказала ЕК.

Литовцы страдают

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис сказал, что в Литве наблюдаются два явления: эмиграция и огромное неравенство.

"Оба они тормозят рост экономики, снижает наш потенциал в сфере компетентности и социальной сферы, вызывает социальное напряжение и программирует неизбежные кризисы в будущем", - сказал Кукурайтис.

Министр также сказал, что Литве характерны два опыта. Первый – социальное страдание, мучение.

"Мы в Литве мало используем это понятие, но мне кажется, наше общество пронизано социальным страданием.

"Социальное страдание, которое мы переживаем в Литве, проявляется в более деструктивной форме и нам они известны: самоубийство, агрессия, насилие, о котором в последнее время мы много говорим, употребление алкоголя и др. По этим явлениям мы понимаем, что большая часть общества социально страдает", - сказал Кукурайтис.

Министр выделяет и другой опыт Литвы – нехватку социальных связей, поверхностность.

"У нас есть социальные связи, но наши социологи утверждают, что мы на них не опираемся, они слишком поверхностны, не сформированы для взаимной солидарности. У нас вроде и есть отношения, но мы на них не опираемся, в кризис и при неудачах", - сказал министр.

Критиковали работодателей

Сисас сказал, что социального диалога иногда не хватает и в Европе. К примеру, не даром британцы голосовали за Brexit, поскольку рабочая сила из Восточной Европы снижает цены на рабочую силу в стране, поэтому у местных лопнуло терпение.

Он был удивлен тем, что в Литве некоторые работодатели рвутся в Трехсторонний совет (он мог иметь в виду Форум инвесторов, который станет членом Трехстороннего совета), но при этом в своих компаниях не намерены заключать коллективные трудовые соглашения, которые лучше всего защищают интересы работников.

Сисас предлагает сначала заключить коллективные соглашения, а потом рваться туда, где принимают решения.